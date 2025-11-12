Демократы США обнародовали документы Эпштейна: Трамп "знал о девушках"
В США представители демократов обнародовали электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых он утверждал, что Дональд Трамп был осведомлен о девушках, причастных к его делам. Трамп последовательно отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.
Демократы Палаты представителей США обнародовали электронные письма осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых он утверждал, что Дональд Трамп был осведомлен о девушках, причастных к его делам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
В документах, обнародованных в среду, упоминаются письма Эпштейна к писателю Майклу Вольфу и к Гислейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за торговлю несовершеннолетними. В одном из писем 2019 года Эпштейн писал, что Трамп "знал о девушках, поскольку просил Гислен остановиться". В другом, датированном 2011 годом, он утверждал, что Трамп "провел часы в моем доме" с одной из жертв, имя которой заретушировано.
Трамп последовательно отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна, заявляя, что их отношения прекратились задолго до его ареста. Белый дом пока не прокомментировал публикацию документов.
Главный демократ Комитета по надзору Роберт Гарсия призвал Минюст полностью рассекретить дела Эпштейна.
Чем больше Дональд Трамп пытается скрыть файлы Эпштейна, тем больше мы обнаруживаем
В начале сентября американские законодатели обнародовали альбом к 50-летию Джеффри Эпштейна, содержащий якобы письмо и рисунок, подписанные Дональдом Трампом.
Трамп подал иск на 15 миллиардов долларов против The New York Times, обвиняя издание в распространении "ложного и клеветнического контента". Иск связан со статьями о возможной причастности Трампа к "делу Эпштейна" и поддержкой газетой Камалы Харрис.
Также Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна, поскольку отказался от приглашения финансиста.