Демократы США обнародовали документы Эпштейна: Трамп "знал о девушках"

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 548 просмотра
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5214 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 12772 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16805 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17478 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21328 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38177 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61881 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80918 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125600 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53353 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 51810 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51314 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 26951 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31453 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 13253 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31692 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 22543 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51545 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 14860 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 52025 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53555 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 32327 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 46564 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Бильд
Сериал

Демократы США обнародовали документы Эпштейна: Трамп "знал о девушках"

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В США представители демократов обнародовали электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых он утверждал, что Дональд Трамп был осведомлен о девушках, причастных к его делам. Трамп последовательно отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.

Демократы США обнародовали документы Эпштейна: Трамп "знал о девушках"

Демократы Палаты представителей США обнародовали электронные письма осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых он утверждал, что Дональд Трамп был осведомлен о девушках, причастных к его делам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В документах, обнародованных в среду, упоминаются письма Эпштейна к писателю Майклу Вольфу и к Гислейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за торговлю несовершеннолетними. В одном из писем 2019 года Эпштейн писал, что Трамп "знал о девушках, поскольку просил Гислен остановиться". В другом, датированном 2011 годом, он утверждал, что Трамп "провел часы в моем доме" с одной из жертв, имя которой заретушировано.

New York Post: Эпштейн утверждал, что прокуроры предлагали ему свободу за разоблачение Трампа - сокамерник06.11.25, 15:53 • 3076 просмотров

Трамп последовательно отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна, заявляя, что их отношения прекратились задолго до его ареста. Белый дом пока не прокомментировал публикацию документов.

Главный демократ Комитета по надзору Роберт Гарсия призвал Минюст полностью рассекретить дела Эпштейна. 

Принц Эндрю отказывается от королевских титулов на фоне скандала с Эпштейном17.10.25, 21:14 • 2811 просмотров

Чем больше Дональд Трамп пытается скрыть файлы Эпштейна, тем больше мы обнаруживаем

– заявил он, подчеркнув, что новые материалы поднимают вопросы о характере связей между Трампом и осужденным финансистом.

Напомним

В начале сентября американские законодатели обнародовали альбом к 50-летию Джеффри Эпштейна, содержащий якобы письмо и рисунок, подписанные Дональдом Трампом.

Трамп подал иск на 15 миллиардов долларов против The New York Times, обвиняя издание в распространении "ложного и клеветнического контента". Иск связан со статьями о возможной причастности Трампа к "делу Эпштейна" и поддержкой газетой Камалы Харрис.

Также Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна, поскольку отказался от приглашения финансиста.

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Выборы в США
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Камала Харрис
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Нью-Йорк Таймс
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп