Трамп подав позов проти відомого американського видання: на кону мільярди

$41.280.03
48.500.10
ukenru
08:08 • 5392 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 6880 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 15838 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 17330 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 51605 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 62153 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 44525 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 45901 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 43119 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 79324 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
38%
753мм
Популярнi новини
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios15 вересня, 23:56 • 5110 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 12885 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 7796 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 10589 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 12417 перегляди
Публікації
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 5398 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 15846 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 27733 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 53650 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 58217 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 36361 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 36262 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 41479 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 47110 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 97114 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Financial Times
Fox News
Facebook

Трамп подав позов проти відомого американського видання: на кону мільярди

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Дональд Трамп подав позов на 15 мільярдів доларів проти The New York Times, звинувачуючи видання у поширенні "неправдивого та наклепницького контенту". Позов пов'язаний зі статтями про можливу причетність Трампа до "справи Епштейна" та підтримкою газетою Камали Гарріс.

Трамп подав позов проти відомого американського видання: на кону мільярди

Президент США Дональд Трамп подав позов проти відомого американського видання The New York Times. Сума позову становить 15 мільярдів доларів, американський лідер звинувачує газету у поширенні "неправдивого та наклепницького контенту" на його адресу, заявивши, що NYT - це "рупор демократів".

Про це пише УНН із посиланням на допис, який Трамп опублікував у власній соціальній мережі Truth Social.

Деталі

У дописі Трамп заявив, що подає багатомільярдний позов проти видання, на адресу якого президент США висловив багато звинувачень.

"Сьогодні я маю велику честь подати позов про наклеп та дифамацію на суму 15 мільярдів доларів проти The New York Times, однієї з найгірших та найдегенеративніших газет в історії нашої країни, яка фактично стала "рупором" Радикальної лівої демократичної партії", - сказано у повідомленні.

Як пише видання The Guardian, позов Трампа пов’язаний із тим, що газета опублікувала низку статей щодо можливої причетності Трампа до скандальної "справи Епштейна". Зокрема видання опублікувало матеріали щодо листівки за підписом президента США, яку той подарував Епштейну на 50-річчя. Трамп, як відомо, відкидає свою причетність до цього документу.

Також вже оприлюднено текст позову, де адвокати президента США заявляють, що газета нібито "зрадила журналістські ідеали чесності, об’єктивності та точності, які колись сповідувала". Саме видання поки що не коментувало позов.

Окрім "наклепу", в позові газету звинуватили у "втручанні у вибори" через те, що видання єдине підтримало кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Інші видання відмовилися підтримати жодного з кандидатів, що стало безпрецедентним кроком за всю історію американських виборів.

Доповнення

Зазначимо, що це вже не перший позов з боку Трампа проти ЗМІ. Американський президент до цього подав ще низку судових позовів:

  • в липні цього року Трамп подав позов проти The Wall Street Journal та її власника, медіамагната Руперта Мердока - це видання першим опублікувало скандальну листівку;
    • також до цього було подано позов проти телеканалу ABC News та окремо проти телеведучого Джорджа Стефанопулоса, та проти компанії Paramount. Трампу не сподобалося інтерв’ю з Камалою Гарріс у програмі “60 хвилин”.

      Нагадаємо, що на початку вересня вже не ЗМІ, а безпосередньо американські законодавці оприлюднили альбом до 50-річчя Джеффрі Епштейна, що містить нібито лист і малюнок, підписані Дональдом Трампом.

      Зі свого боку, Трамп та Білий дім заявляють, що президент не має жодного відношення до цієї листівки. А юристи Трампа поспішили оголосити листівку "підробкою" та "фальсифікацією".

      Лілія Подоляк

      ПолітикаМультимедіа
      Truth Social
      Камала Гарріс
      The Guardian
      The New York Times
      Білий дім
      Дональд Трамп