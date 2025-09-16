Трамп подав позов проти відомого американського видання: на кону мільярди

Президент США Дональд Трамп подав позов проти відомого американського видання The New York Times. Сума позову становить 15 мільярдів доларів, американський лідер звинувачує газету у поширенні "неправдивого та наклепницького контенту" на його адресу, заявивши, що NYT - це "рупор демократів".

Про це пише УНН із посиланням на допис, який Трамп опублікував у власній соціальній мережі Truth Social.

Деталі

У дописі Трамп заявив, що подає багатомільярдний позов проти видання, на адресу якого президент США висловив багато звинувачень.

"Сьогодні я маю велику честь подати позов про наклеп та дифамацію на суму 15 мільярдів доларів проти The New York Times, однієї з найгірших та найдегенеративніших газет в історії нашої країни, яка фактично стала "рупором" Радикальної лівої демократичної партії", - сказано у повідомленні.

Як пише видання The Guardian, позов Трампа пов’язаний із тим, що газета опублікувала низку статей щодо можливої причетності Трампа до скандальної "справи Епштейна". Зокрема видання опублікувало матеріали щодо листівки за підписом президента США, яку той подарував Епштейну на 50-річчя. Трамп, як відомо, відкидає свою причетність до цього документу.

Також вже оприлюднено текст позову, де адвокати президента США заявляють, що газета нібито "зрадила журналістські ідеали чесності, об’єктивності та точності, які колись сповідувала". Саме видання поки що не коментувало позов.

Окрім "наклепу", в позові газету звинуватили у "втручанні у вибори" через те, що видання єдине підтримало кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Інші видання відмовилися підтримати жодного з кандидатів, що стало безпрецедентним кроком за всю історію американських виборів.

Доповнення

Зазначимо, що це вже не перший позов з боку Трампа проти ЗМІ. Американський президент до цього подав ще низку судових позовів:

в липні цього року Трамп подав позов проти The Wall Street Journal та її власника, медіамагната Руперта Мердока - це видання першим опублікувало скандальну листівку;

також до цього було подано позов проти телеканалу ABC News та окремо проти телеведучого Джорджа Стефанопулоса, та проти компанії Paramount. Трампу не сподобалося інтерв’ю з Камалою Гарріс у програмі “60 хвилин”.

Нагадаємо, що на початку вересня вже не ЗМІ, а безпосередньо американські законодавці оприлюднили альбом до 50-річчя Джеффрі Епштейна, що містить нібито лист і малюнок, підписані Дональдом Трампом.

Зі свого боку, Трамп та Білий дім заявляють, що президент не має жодного відношення до цієї листівки. А юристи Трампа поспішили оголосити листівку "підробкою" та "фальсифікацією".