Білий дім відкидає причетність Трампа до листа Епштейна з малюнком

Американські законодавці опублікували альбом, присвячений 50-річчю Джеффрі Епштейна, у якому міститься нібито лист і малюнок, підписані Дональдом Трампом. Білий дім категорично відкинув причетність колишнього президента до цього документа.

Про це йдеться в матеріалу Еuronews, пише УНН.

Деталі

У записці, яку приписують Трампу, є ескіз жіночого торсу та діалог із натяками, під яким нібито стоїть його підпис. Однак прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт відкидає авторство чинного президента.

Цілком очевидно, що президент Трамп не малював цей малюнок і не підписував його – заявила Лівітт.

Юридична команда Трампа наполягає, що доказ сфальсифікований і продовжує судовий процес проти Wall Street Journal, який раніше пов’язав Трампа з листом. Сума позову складає 10 мільярдів доларів.

Заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович оприлюднив зразки підписів Трампа за різні роки, наголосивши, що вони не збігаються з підписом у документі. Деякі республіканські конгресмени також заявили, що цей матеріал не має жодної доказової сили.

При цьому конгресмени закликали Міністерство юстиції США оприлюднити всі так звані "файли Епштейна", аби зняти спекуляції навколо резонансної справи.

Контекст

Скандал довкола фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у тюремній камері у 2019 році за нез’ясованих обставин, роками викликає хвилю суспільного обурення у США. Його справа охоплює десятки впливових осіб, серед яких політики, бізнесмени та навіть члени королівських родин.

Разом з Епштейном була засуджена його соратниця Гіслейн Максвелл, яка, за версією слідства, допомагала вербувати неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.

Нагадаємо

Нинішня хвиля інтересу до так званих "файлів Епштейна" виникла після того, як окремі документи у справі були оприлюднені, але в них були зацензуровані імена ключових фігурантів.

The Washington Post повідомляло, що Трамп дедалі більше розчарований тим, як його адміністрація справляється з галасом навколо справ Джеффрі Епштейна, що домінує в новинах і затьмарює його порядок денний.

У лютому Генеральний прокурор США Пем Бонді заявляла, що володіє списком клієнтів Джеффрі Епштейна.

У червні Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у тому, що він перебуває у "списку" Епштейна. Трамп опублікував заяву для Truth Social через колишнього адвоката Епштейна, Девіда Шона, стверджуючи, що він не причетний до жодних правопорушень. Шон представляв Трампа в його першому процесі імпічменту.

На початку липня цього року Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що Джеффрі Епштейн не шантажував впливових людей і не вів "список клієнтів". Слідчі також спростували теорію змови про його вбивство, підтвердивши самогубство.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що ніколи не відвідував приватний острів Джеффрі Епштейна, оскільки відмовився від запрошення фінансиста. Він також спростував попереднє пояснення Білого дому щодо розриву їхніх відносин, заявивши, що Епштейн був внесений до чорного списку за переманювання його співробітників.