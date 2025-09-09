Белый дом отрицает причастность Трампа к письму Эпштейна с рисунком

Американские законодатели опубликовали альбом, посвященный 50-летию Джеффри Эпштейна, в котором содержится якобы письмо и рисунок, подписанные Дональдом Трампом. Белый дом категорически отверг причастность бывшего президента к этому документу.

Об этом говорится в материале Euronews, пишет УНН.

Детали

В записке, приписываемой Трампу, есть эскиз женского торса и диалог с намеками, под которым якобы стоит его подпись. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отвергает авторство действующего президента.

Совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал этот рисунок и не подписывал его – заявила Ливитт.

Юридическая команда Трампа настаивает, что доказательство сфальсифицировано и продолжает судебный процесс против Wall Street Journal, который ранее связал Трампа с письмом. Сумма иска составляет 10 миллиардов долларов.

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Тейлор Будович обнародовал образцы подписей Трампа за разные годы, подчеркнув, что они не совпадают с подписью в документе. Некоторые республиканские конгрессмены также заявили, что этот материал не имеет никакой доказательной силы.

При этом конгрессмены призвали Министерство юстиции США обнародовать все так называемые "файлы Эпштейна", чтобы снять спекуляции вокруг резонансного дела.

Контекст

Скандал вокруг финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который умер в тюремной камере в 2019 году при невыясненных обстоятельствах, годами вызывает волну общественного возмущения в США. Его дело охватывает десятки влиятельных лиц, среди которых политики, бизнесмены и даже члены королевских семей.

Вместе с Эпштейном была осуждена его соратница Гислейн Максвелл, которая, по версии следствия, помогала вербовать несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации.

Напомним

Нынешняя волна интереса к так называемым "файлам Эпштейна" возникла после того, как отдельные документы по делу были обнародованы, но в них были зацензурированы имена ключевых фигурантов.

The Washington Post сообщало, что Трамп все больше разочарован тем, как его администрация справляется с шумихой вокруг дел Джеффри Эпштейна, которая доминирует в новостях и затмевает его повестку дня.

В феврале Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявляла, что владеет списком клиентов Джеффри Эпштейна.

В июне Илон Маск обвинил Дональда Трампа в том, что он находится в "списке" Эпштейна. Трамп опубликовал заявление для Truth Social через бывшего адвоката Эпштейна, Дэвида Шона, утверждая, что он не причастен к каким-либо правонарушениям. Шон представлял Трампа в его первом процессе импичмента.

В начале июля этого года Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов". Следователи также опровергли теорию заговора о его убийстве, подтвердив самоубийство.

Позже Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна, поскольку отказался от приглашения финансиста. Он также опроверг предыдущее объяснение Белого дома относительно разрыва их отношений, заявив, что Эпштейн был внесен в черный список за переманивание его сотрудников.