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Cправа Епштейна: екс-президента США Білла Клінтона та його дружину Гілларі викликали на допит

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Комітет з нагляду Палати представників Конгресу США вимагає від Мін'юсту розкриття всіх файлів Джеффрі Епштейна. Серед викликаних на допит – Гілларі та Білл Клінтони, а також колишні генпрокурори та керівники ФБР.

Cправа Епштейна: екс-президента США Білла Клінтона та його дружину Гілларі викликали на допит

Комітет з нагляду Палати представників Конгресу США направив низку повісток до Міністерства юстиції та колишніх високопосадовців — серед них Гілларі та Білл Клінтони, а також колишні генпрокурори і керівники ФБР. У центрі уваги — справа Джеффрі Епштейна та вимоги прозорості щодо зв’язків посадовців із засудженим сексуальним злочинцем.

Про це пише УНН, посилаючись на матеріали CNN.

Комітет з нагляду Палати представників Конгресу США, очолюваний республіканцем Джеймсом Комером, розгорнув масштабне розслідування у справі Джеффрі Епштейна. Днями комітет видав повістки на допит десятку колишніх високопосадовців, серед яких ексдержсекретарка Гілларі Клінтон, її чоловік, експрезидент США Білл Клінтон, а також колишні генпрокурори та директори ФБР, які займали ключові посади у період активного розслідування діяльності Епштейна.

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Зокрема, Конгрес вимагає від Міністерства юстиції надати усі наявні у нього файли про Епштейна, включно з редагованими іменами жертв, а також розкриття комунікацій між колишніми посадовцями адміністрації Байдена та Мін’юстом.

У той час як Департамент докладає зусиль для виявлення та публічного розкриття додаткової інформації, пов'язаної зі справами пана Епштейна та пані Максвелл, вкрай важливо, щоб Конгрес здійснював нагляд за дотриманням федеральним урядом законів про протидію секс-торгівлі в цілому і, зокрема, за розслідуванням та судовим переслідуванням пана Епштейна та пані Максвелл

- йдеться у листах комітету.

Республіканці наполягають на тому, що громадськість має право знати, хто саме мав зв’язки з Епштейном і чому багато аспектів справи досі залишаються засекреченими.

Особливу увагу зосереджено на екс-президенті США Біллі Клінтоні, який, за даними цивільних позовів, неодноразово спілкувався з Епштейном. Гілларі Клінтон згадується у зв’язку з тим, що в її президентській кампанії 2008 року працював племінник соратниці Епштейна — Гіслейн Максвелл.

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Повістки охоплюють період з серпня до середини жовтня 2025 року. Колишні генпрокурори, зокрема Меррік Гарланд, Вільям Барр, Лоретта Лінч та інші, а також ексдиректори ФБР Джеймс Комі та Роберт Мюллер мають свідчити за зачиненими дверима.

Комітет вважає, що ви володієте знаннями та інформацією, що мають відношення до його розслідування

- зазначають в листах.

Тим часом Міністерство юстиції вже допитало Максвелл у федеральній в’язниці та розглядає можливість публікації стенограми цього інтерв’ю. Максвелл, засуджена у 2022 році до 20 років ув’язнення, наразі оскаржує свій вирок у Верховному суді США.

Демократи й республіканці однаково прагнуть прозорості, хоча політичні цілі обох сторін помітно відрізняються. Джонсон заявив, що дає адміністрації Трампа час для розсекречення матеріалів.

Нагадаємо

Скандал довкола фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у тюремній камері у 2019 році за нез’ясованих обставин, роками викликає хвилю суспільного обурення у США.

Його справа охоплює десятки впливових осіб, серед яких політики, бізнесмени та навіть члени королівських родин.

Разом із Епштейном була засуджена його соратниця Гіслейн Максвелл, яка, за версією слідства, допомагала вербувати неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.

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Нинішня хвиля інтересу до так званих "файлів Епштейна" виникла після того, як окремі документи у справі були оприлюднені, але в них були зацензуровані імена ключових фігурантів.

Громадськість та низка законодавців США вимагають повного розкриття інформації, а судові суперечки щодо законності таких повісток тривають роками.  

Нагадаємо

Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що Джеффрі Епштейн не шантажував впливових людей і не вів "список клієнтів".

Президент Дональд Трамп висловлює розчарування через те, як його адміністрація справляється з галасом навколо справ Джеффрі Епштейна.

Вероніка Марченко

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