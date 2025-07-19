Трамп подав до суду на Wall Street Journal через статтю про Епштейна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп подав до суду на медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети Wall Street Journal. Глава Білого дому звинувачує їх у наклепі через публікацію, в якій стверджується, що він начебто надсилав Джеффрі Епштейну - засудженому сексуальному злочинцю — лист із непристойним малюнком. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку американського лідера на платформі Truth Social, CNN, видання The Guardian.

Деталі

Зазначається , що відповідний позов Дональда Трампа був поданий до федерального суду південного округу Флориди до Майамі у п'ятницю, 18 липня.

ТЕРМІНОВІ НОВИНИ: Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації хибної, зловмисної, наклепницької, ФЕЙКОВОЇ НОВИННОЇ „статті" у марному „журналі" під назвою The Wall Street Journal - написав Трамп на платформі Truth Social.

"Цей позов поданий не тільки від імені вашого улюбленого президента, мене, але й для того, щоб продовжувати відстоювати інтереси ВСІХ американців, які більше не терпітимуть образливих дій фейкових новин ЗМІ", - додав Президент США.

Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп звинуватив The Wall Street Journal у фальсифікації історії з привітанням Джеффрі Епштейну 20 років тому та пригрозив подати до суду. WSJ стверджує, що Трамп надіслав Епштейну лист на 50-річчя у 2003 році, який містив малюнок оголеної жінки.

Трамп вимагає оприлюднити свідчення Епштейна перед великим журі