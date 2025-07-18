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Трамп вимагає оприлюднити свідчення Епштейна перед великим журі

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Президент США Дональд Трамп доручив генпрокурору домогтися розсекречення свідчень Епштейна перед великим журі. Це рішення ухвалено під тиском прихильників, які наполягають на прозорості у справі фінансиста.

Трамп вимагає оприлюднити свідчення Епштейна перед великим журі

Президент США Дональд Трамп доручив генеральному прокурору домогтися розсекречення свідчень Епштейна перед великим журі. Це рішення він ухвалив під тиском своїх прихильників, які наполягають на більшій прозорості у справі покійного скандального фінансиста. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg, The Guardian і публікацію Глави Білого Дому в соцмережі Truth Social.  

Деталі

Зазначається, що через кілька хвилин після оголошення про намір подати до суду на Wall Street Journal і Руперта Мердока за повідомлення про те, що серед неопублікованих матеріалів Міністерства юстиції з Джеффрі Епштейна є непристойний лист Дональда Трампа покійному сексуальному злочинцю президент заявив, що він попросив генерального прокурора Пем Бонді опублікувати інший набір документів, що стосуються розслідування щодо Епштейна.

З огляду на сміховинний обсяг реклами, наданої Джеффрі Епштейну, я попросив генерального прокурора Пем Бонді надати всі необхідні свідчення Великому журі за умови схвалення суду

- написав Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

"Незважаючи на те, що показання великого журі є іншим набором документів і можуть включати інформацію про жертви Епштейна, Трамп припустив, що це покладе край суперечкам про те, що його адміністрація не дотрималася своєї обіцянки опублікувати всі файли", - йдеться у дописі The Guardian.

Ця афера, яку влаштовують демократи, має припинитися прямо зараз!

- заявив Президент США.

Через дві хвилини після публікації поста Трампа генеральний прокурор відповів на нього у X коментарі: "Президенте Трампе, ми готові завтра передати до суду для оприлюднення стенограм великого журі".

Нагадаємо

Дональд Трамп звинуватив The Wall Street Journal у фальсифікації історії з привітанням Джеффрі Епштейну 20 років тому та пригрозив подати до суду. WSJ стверджує, що Трамп надіслав Епштейну лист на 50-річчя у 2003 році, який містив малюнок оголеної жінки.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Truth Social
Пем Бонді
Ґардіан
Bloomberg
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