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Трамп требует обнародовать показания Эпштейна перед большим жюри

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Президент США Дональд Трамп поручил генпрокурору добиться рассекречивания показаний Эпштейна перед большим жюри. Это решение принято под давлением сторонников, которые настаивают на прозрачности в деле финансиста.

Трамп требует обнародовать показания Эпштейна перед большим жюри

Президент США Дональд Трамп поручил генеральному прокурору добиться рассекречивания показаний Эпштейна перед большим жюри. Это решение он принял под давлением своих сторонников, которые настаивают на большей прозрачности в деле покойного скандального финансиста. Об этом информирует УНН со ссылкой на издания Bloomberg, The Guardian и публикацию Главы Белого Дома в соцсети Truth Social.

Детали

Отмечается, что через несколько минут после объявления о намерении подать в суд на Wall Street Journal и Руперта Мердока за сообщение о том, что среди неопубликованных материалов Министерства юстиции по Джеффри Эпштейну есть непристойное письмо Дональда Трампа покойному сексуальному преступнику, президент заявил, что он попросил генерального прокурора Пэм Бонди опубликовать другой набор документов, касающихся расследования в отношении Эпштейна.

Учитывая смехотворный объем рекламы, предоставленной Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания Большому жюри при условии одобрения суда

- написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Несмотря на то, что показания большого жюри являются другим набором документов и могут включать информацию о жертвах Эпштейна, Трамп предположил, что это положит конец спорам о том, что его администрация не сдержала своего обещания опубликовать все файлы", - говорится в сообщении The Guardian.

Эта афера, которую устраивают демократы, должна прекратиться прямо сейчас!

- заявил Президент США.

Через две минуты после публикации поста Трампа генеральный прокурор ответил на него в X комментарии: "Президент Трамп, мы готовы завтра передать в суд для обнародования стенограмм большого жюри".

Напомним

Дональд Трамп обвинил The Wall Street Journal в фальсификации истории с поздравлением Джеффри Эпштейну 20 лет назад и пригрозил подать в суд. WSJ утверждает, что Трамп отправил Эпштейну письмо на 50-летие в 2003 году, которое содержало рисунок обнаженной женщины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Джеффри Эпштейн
Truth Social
Пэм Бонди
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Bloomberg L.P.
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