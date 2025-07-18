Трамп погрожує судом WSJ через публікацію про еротичний подарунок Епштейну

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії з привітанням Джефрі Епштейну 20 років тому та пригрозив подати до суду. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardain, WSJ і пост Глави Білого Дому в соцмережі Truth Social.

Деталі

Як повідомляє The Wall Street Journal, одним із документів в архівах Міністерства юстиції, що стосуються покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, є непристойний лист, який Дональд Трамп відправив Епштейну на його 50-річчя у 2003 році.

Лист з ім'ям Трампа, з яким ознайомилися журналісти Journal, "містить кілька рядків машинописного тексту, обрамлених контуром оголеної жінки, який, зважаючи на все, намальований від руки жирним маркером. Пара невеликих дуг означає груди жінки, а підпис майбутнього президента - хвилястий напис "Дональд" нижче за її талію, що імітує лобкове волосся". Як повідомляє Journal, лист закінчується словами: "Друг - це чудово. З днем народження! І нехай щодня приносить ще один чудовий секрет - йдеться у дописі The Guardian.

У вівторок увечері, в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп заперечив, що написав листа або намалював цю картину.

Це не я. Це фейк. Це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова - сказав Трамп.

Крім того, Президент США попередив видання, що готується подати до суду, якщо The Wall Street Journal опублікує цю статтю.

WSJ також повідомляє, що "після того, як Journal попросив президента прокоментувати листа, Трамп заявив журналістам у Білому домі, що, на його думку, деякі файли Епштейна були "сфабриковані" колишніми президентами Бараком Обамою та Джо Байденом, а також колишнім директором ФБР Джеймсом Комі".

"Трамп скоро подасть до суду на The Wall Street Journal, NewsCorp і пана Мердока. Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує... Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", - сказано в пості президента США.

Довідка

Джеффрі Епштейн - американський мільярдер, який неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах за зв'язок з неповнолітніми дівчатами. У 2019 році він закінчив життя самогубством в одній з в'язниць США.

В лютому генеральний прокурор США Памела Бонді разом з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) опублікували першу частину розсекречених файлів, пов’язаних з Джеффрі Епштейном, який засуджений за сексуальну експлуатацію понад 250 неповнолітніх дівчаток у своїх будинках в Нью-Йорку, Флориді та ще кількох містах.

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп поширював твердження, що високопоставлені політики та бізнесмени знущалися над неповнолітніми, "як клієнти Джеффрі Епштейна". Трамп обіцяв, що оприлюднить усе згодом, коли стане президентом.

Нагадаємо

Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у фігуруванні в "файлах Епштейна", заявивши, що це є причиною їх неоприлюднення. Раніше було розсекречено частину документів у справі Епштейна. Він також закликав Дональда Трампа оприлюднити матеріали справи Джеффрі Епштейна, як той обіцяв. Це сталося після того, як Міністерство юстиції підтвердило самогубство Епштейна та відсутність "списку клієнтів".