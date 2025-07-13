Маск закликає Трампа оприлюднити файли Епштейна

Мільярдер Ілон Маск попросив свого колишнього союзника та нинішнього президента США Дональда Трампа оприлюднити матеріали справи, пов'язані з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, як той "обіцяв".

Передає УНН із посиланням на сторінку Маска у мережі Х.

Деталі

Ілон Маск, підприємць, засновник компаній SpaceX і Tesla, заявив, що президент Дональд Трамп повинен оприлюднити файли Епштейна, як і обіцяв.

Серйозно. Він сказав "Епштейн" півдюжини разів, коли казав усім перестати говорити про Епштейна. Просто оприлюдніть файли, як він обіцяв - відповів Маск на X.

Контекст

Міністерство юстиції на чолі з Пем Бонді відкинуло теорію про те, що Джеффрі Епштейна було вбито у в'язниці, і підтвердило його самогубство. Також у відомстві стверджують, що під час ретельного перегляду всієї справи не виявили жодного "списку клієнтів" Епштейна. Це розлютило прихильників американського президента.

Тим часом Трамп закликав до єдності серед своїх послідовників.

У довгому пості в соціальній мережі Truth Social в суботу, 12 липня, Дональд Трамп спробував заспокоїти своїх шанувальників. "Пем Бонді робить ФАНТАСТИЧНУ РОБОТУ, - благав він. "Ми - команда, МАГА, і мені не подобається те, що відбувається. У нас досконала адміністрація".

Нагадаємо

Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News назвав мільярдера Ілона Маска "чудовим хлопцем" та "засмученим", оскільки той "не отримував того, чого хотів".

Американський мільярдер, колишній друг і радник президента США Ілон Маск підтримав ідею оголосити імпічмент Дональду Трампу та замінити його віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом.