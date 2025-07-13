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Маск закликає Трампа оприлюднити файли Епштейна

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Ілон Маск закликав Дональда Трампа оприлюднити матеріали справи Джеффрі Епштейна, як той обіцяв. Це сталося після того, як Міністерство юстиції підтвердило самогубство Епштейна та відсутність «списку клієнтів».

Маск закликає Трампа оприлюднити файли Епштейна

Мільярдер Ілон Маск попросив свого колишнього союзника та нинішнього президента США Дональда Трампа оприлюднити матеріали справи, пов'язані з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, як той "обіцяв".

Передає УНН із посиланням на сторінку Маска у мережі Х.

Деталі

Ілон Маск, підприємць, засновник компаній SpaceX і Tesla, заявив, що президент Дональд Трамп повинен оприлюднити файли Епштейна, як і обіцяв.

Серйозно. Він сказав "Епштейн" півдюжини разів, коли казав усім перестати говорити про Епштейна. Просто оприлюдніть файли, як він обіцяв

- відповів Маск на X.

Контекст

Міністерство юстиції на чолі з Пем Бонді відкинуло теорію про те, що Джеффрі Епштейна було вбито у в'язниці, і підтвердило його самогубство. Також у відомстві стверджують, що під час ретельного перегляду всієї справи не виявили жодного "списку клієнтів" Епштейна. Це розлютило прихильників американського президента.

Тим часом Трамп закликав до єдності серед своїх послідовників. 

У довгому пості в соціальній мережі Truth Social в суботу, 12 липня, Дональд Трамп спробував заспокоїти своїх шанувальників. "Пем Бонді робить ФАНТАСТИЧНУ РОБОТУ, - благав він. "Ми - команда, МАГА, і мені не подобається те, що відбувається. У нас досконала адміністрація".

Нагадаємо

Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News назвав мільярдера Ілона Маска "чудовим хлопцем" та "засмученим", оскільки той "не отримував того, чого хотів". 

Американський мільярдер, колишній друг і радник президента США Ілон Маск підтримав ідею оголосити імпічмент Дональду Трампу та замінити його віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Пем Бонді
Tesla
Міністерство юстиції США
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Fox News
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Tesla
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