Маск призывает Трампа обнародовать файлы Эпштейна
Киев • УНН
Илон Маск призвал Дональда Трампа обнародовать материалы дела Джеффри Эпштейна, как тот обещал. Это произошло после того, как Министерство юстиции подтвердило самоубийство Эпштейна и отсутствие «списка клиентов».
Миллиардер Илон Маск попросил своего бывшего союзника и нынешнего президента США Дональда Трампа обнародовать материалы дела, связанные с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, как тот "обещал".
Передает УНН со ссылкой на страницу Маска в сети Х.
Детали
Илон Маск, предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, заявил, что президент Дональд Трамп должен обнародовать файлы Эпштейна, как и обещал.
Серьезно. Он сказал "Эпштейн" полдюжины раз, когда говорил всем перестать говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте файлы, как он обещал
Контекст
Министерство юстиции во главе с Пэм Бонди отвергло теорию о том, что Джеффри Эпштейн был убит в тюрьме, и подтвердило его самоубийство. Также в ведомстве утверждают, что во время тщательного пересмотра всего дела не обнаружили ни одного "списка клиентов" Эпштейна. Это разозлило сторонников американского президента.
Тем временем Трамп призвал к единству среди своих последователей.
В длинном посте в социальной сети Truth Social в субботу, 12 июля, Дональд Трамп попытался успокоить своих поклонников. "Пэм Бонди делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ, - умолял он. "Мы - команда, МАГА, и мне не нравится то, что происходит. У нас совершенная администрация".
Напомним
Дональд Трамп в интервью Fox News назвал миллиардера Илона Маска "замечательным парнем" и "расстроенным", поскольку тот "не получал того, чего хотел".
Американский миллиардер, бывший друг и советник президента США Илон Маск поддержал идею объявить импичмент Дональду Трампу и заменить его вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом.