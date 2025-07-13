Маск призывает Трампа обнародовать файлы Эпштейна

Миллиардер Илон Маск попросил своего бывшего союзника и нынешнего президента США Дональда Трампа обнародовать материалы дела, связанные с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, как тот "обещал".

Передает УНН со ссылкой на страницу Маска в сети Х.

Детали

Илон Маск, предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, заявил, что президент Дональд Трамп должен обнародовать файлы Эпштейна, как и обещал.

Серьезно. Он сказал "Эпштейн" полдюжины раз, когда говорил всем перестать говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте файлы, как он обещал - ответил Маск на X.

Контекст

Министерство юстиции во главе с Пэм Бонди отвергло теорию о том, что Джеффри Эпштейн был убит в тюрьме, и подтвердило его самоубийство. Также в ведомстве утверждают, что во время тщательного пересмотра всего дела не обнаружили ни одного "списка клиентов" Эпштейна. Это разозлило сторонников американского президента.

Тем временем Трамп призвал к единству среди своих последователей.

В длинном посте в социальной сети Truth Social в субботу, 12 июля, Дональд Трамп попытался успокоить своих поклонников. "Пэм Бонди делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ, - умолял он. "Мы - команда, МАГА, и мне не нравится то, что происходит. У нас совершенная администрация".

Напомним

Дональд Трамп в интервью Fox News назвал миллиардера Илона Маска "замечательным парнем" и "расстроенным", поскольку тот "не получал того, чего хотел".

Американский миллиардер, бывший друг и советник президента США Илон Маск поддержал идею объявить импичмент Дональду Трампу и заменить его вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом.