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Маск призывает Трампа обнародовать файлы Эпштейна

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Илон Маск призвал Дональда Трампа обнародовать материалы дела Джеффри Эпштейна, как тот обещал. Это произошло после того, как Министерство юстиции подтвердило самоубийство Эпштейна и отсутствие «списка клиентов».

Маск призывает Трампа обнародовать файлы Эпштейна

Миллиардер Илон Маск попросил своего бывшего союзника и нынешнего президента США Дональда Трампа обнародовать материалы дела, связанные с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, как тот "обещал".

Передает УНН со ссылкой на страницу Маска в сети Х.

Детали

Илон Маск, предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla, заявил, что президент Дональд Трамп должен обнародовать файлы Эпштейна, как и обещал.

Серьезно. Он сказал "Эпштейн" полдюжины раз, когда говорил всем перестать говорить об Эпштейне. Просто обнародуйте файлы, как он обещал

- ответил Маск на X.

Контекст

Министерство юстиции во главе с Пэм Бонди отвергло теорию о том, что Джеффри Эпштейн был убит в тюрьме, и подтвердило его самоубийство. Также в ведомстве утверждают, что во время тщательного пересмотра всего дела не обнаружили ни одного "списка клиентов" Эпштейна. Это разозлило сторонников американского президента.

Тем временем Трамп призвал к единству среди своих последователей. 

В длинном посте в социальной сети Truth Social в субботу, 12 июля, Дональд Трамп попытался успокоить своих поклонников. "Пэм Бонди делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ, - умолял он. "Мы - команда, МАГА, и мне не нравится то, что происходит. У нас совершенная администрация".

Напомним

Дональд Трамп в интервью Fox News назвал миллиардера Илона Маска "замечательным парнем" и "расстроенным", поскольку тот "не получал того, чего хотел". 

Американский миллиардер, бывший друг и советник президента США Илон Маск поддержал идею объявить импичмент Дональду Трампу и заменить его вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Пэм Бонди
Тесла, Инк.
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Джей Ди Вэнс
SpaceX
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты
Tesla
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