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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Маск підтримав ідею імпічменту Трампа

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Ілон Маск погодився з ідеєю імпічменту Дональду Трампу, запропонованою блогером. Він підтримав заміну Трампа на віце-президента Джей Ді Венса.

Маск підтримав ідею імпічменту Трампа

Американський мільярдер, колишній друг і радник президента США Ілон Маск підтримав ідею оголосити імпічмент Дональду Трампу та замінити його віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Ілона Маска у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

У четвер, 05 червня Ілон Маск погодився з тим, що Президенту Сполучених Штатів Америки слід оголосити імпічмент і поставити замість нього Джей Ді Венса.

Колишній друг і радник Дональда Трампа написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х "Так" у відповідь на публікацію малайзійського блогера і конспіролога Яна Майлза Чонга, який запропонував оголосити імпічмент Дональду Трампу.

"Президент проти Ілона. Хто переможе? Я ставлю на Ілона. Трампу потрібно оголосити імпічмент, а на його місце має прийти Джей Ді Венс", - йдеться у дописі Чонга.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента.

Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у фігуруванні в "файлах Епштейна", заявивши, що це є причиною їх неоприлюднення. Раніше було розсекречено частину документів у справі Епштейна.

Без мене Трамп програв би вибори - Маск05.06.25, 20:50 • 2032 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск
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