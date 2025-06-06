Маск поддержал идею импичмента Трампа

Американский миллиардер, бывший друг и советник президента США Илон Маск поддержал идею объявить импичмент Дональду Трампу и заменить его вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х (Twitter).

Детали

В четверг, 05 июня Илон Маск согласился с тем, что Президенту Соединенных Штатов Америки следует объявить импичмент и поставить вместо него Джей Ди Венса.

Бывший друг и советник Дональда Трампа написал на своей странице в социальной сети Х "Да" в ответ на публикацию малайзийского блогера и конспиролога Яна Майлза Чонга, который предложил объявить импичмент Дональду Трампу.

"Президент против Илона. Кто победит? Я ставлю на Илона. Трампу нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти Джей Ди Венс", - говорится в заметке Чонга.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента.

Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп врет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Илон Маск обвинил Дональда Трампа в фигурировании в "файлах Эпштейна", заявив, что это является причиной их необнародования. Ранее была рассекречена часть документов по делу Эпштейна.

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