Протистояння посилюється: Маск запустив голосування про створення нової партії, а Трамп хоче забрати у нього урядові субсидії

Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії, передає УНН.

Ілон "виснажився", я попросив його піти, забрав у нього мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні (про що він знав місяцями), і він просто з'їхав з глузду - написав Трамп в Тruth social.

Він також додав, що "найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів - це припинити урядові субсидії та контракти Ілона".

Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив - додав Трамп.

Водночас Маск в соцмережі Х відповів Трампу на те, що президент США забрав у нього мандат на електромобілі, написавши, що "Така очевидна брехня. Так сумно".

Також Маск в Х запустив голосування про створення нової партії, яка, за його словами, представлятиме 80% середнього класу.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента.

Маск заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і республіканці в Конгресі програли б вибори 2024 року без його підтримки.

Акції виробника електромобілів Ілона Маска, Tesla, сьогодні впали майже на 10%. Падіння почалось одразу після того, як президент США Дональд Трамп почав критикувати свого колишнього радника.