Акції Tesla впали майже на 10% після того, як Трамп розкритикував Маска

Акції виробника електромобілів Ілона Маска, Tesla, сьогодні впали майже на 10%. Падіння почалось одразу після того, як президент США Дональд Трамп почав критикувати свого колишнього радника, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Акції Tesla подвоїлися за кілька тижнів після обрання Трампа, досягнувши історичного максимуму 17 грудня.

У квітні Маск пообіцяв зосередитися набагато більше на Tesla та майбутньому запуску безпілотних таксі в Техасі. Це порадувало інвесторів, і акції зростали до кінця минулого тижня, коли Маск посилив свою критику податкового законопроекту Трампа.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про розчарування Ілоном Маском після критики ним податкового законопроєкту. Маск відповів, що документ йому не показували та закликав прибрати зайві пункти.