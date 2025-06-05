Акции Tesla упали почти на 10% после того, как Трамп раскритиковал Маска

Акции производителя электромобилей Илона Маска, Tesla, сегодня упали почти на 10%. Падение началось сразу после того, как президент США Дональд Трамп начал критиковать своего бывшего советника, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Акции Tesla удвоились за несколько недель после избрания Трампа, достигнув исторического максимума 17 декабря.

В апреле Маск пообещал сосредоточиться гораздо больше на Tesla и будущем запуске беспилотных такси в Техасе. Это порадовало инвесторов, и акции росли до конца прошлой недели, когда Маск усилил свою критику налогового законопроекта Трампа.

Напомним

Дональд Трамп заявил о разочаровании Илоном Маском после критики им налогового законопроекта. Маск ответил, что документ ему не показывали и призвал убрать лишние пункты.