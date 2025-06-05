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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 12683 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Акции Tesla упали почти на 10% после того, как Трамп раскритиковал Маска

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Акции Tesla упали почти на 10% после критики Илоном Маском налогового законопроекта Дональда Трампа. Инвесторы обеспокоены конфликтом между Маском и Трампом.

Акции Tesla упали почти на 10% после того, как Трамп раскритиковал Маска

Акции производителя электромобилей Илона Маска, Tesla, сегодня упали почти на 10%. Падение началось сразу после того, как президент США Дональд Трамп начал критиковать своего бывшего советника, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Акции Tesla удвоились за несколько недель после избрания Трампа, достигнув исторического максимума 17 декабря. 

В апреле Маск пообещал сосредоточиться гораздо больше на Tesla и будущем запуске беспилотных такси в Техасе. Это порадовало инвесторов, и акции росли до конца прошлой недели, когда Маск усилил свою критику налогового законопроекта Трампа.

Напомним

Дональд Трамп заявил о разочаровании Илоном Маском после критики им налогового законопроекта. Маск ответил, что документ ему не показывали и призвал убрать лишние пункты.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Тесла, Инк.
Дональд Трамп
Техас
Элон Маск
Соединённые Штаты
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