Без мене Трамп програв би вибори - Маск
Київ • УНН
Ілон Маск заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори. За даними комісії, Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року.
Підприємець і мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і республіканці в Конгресі програли б вибори 2024 року без його підтримки, передає УНН.
Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті
Так Маск відповів на заяву Трампа в Овальному кабінеті сьогодні про те, що йому не потрібен технологічний мільярдер для перемоги на виборах.
Я б виграв у Пенсильванії незалежно від Ілона
Скільки грошей дав Маск
Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року, згідно з документами, поданими до Федеральної виборчої комісії.
Доповнення
Маск розкритикував законопроєкт про податки і витрати, підписаний президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".