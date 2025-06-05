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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Без мене Трамп програв би вибори - Маск

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Ілон Маск заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори. За даними комісії, Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року.

Без мене Трамп програв би вибори - Маск

Підприємець і мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і республіканці в Конгресі програли б вибори 2024 року без його підтримки, передає УНН.

Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті 

– написав Маск у дописі на X.

Так Маск відповів на заяву Трампа в Овальному кабінеті сьогодні про те, що йому не потрібен технологічний мільярдер для перемоги на виборах.

Я б виграв у Пенсильванії незалежно від Ілона

 – сказав Трамп.

Скільки грошей дав Маск

Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року, згідно з документами, поданими до Федеральної виборчої комісії.

Доповнення

Маск розкритикував законопроєкт про податки і витрати, підписаний президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Федеральна виборча комісія США
Палата представників США
Сенат США
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
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