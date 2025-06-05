Без мене Трамп програв би вибори - Маск

Підприємець і мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і республіканці в Конгресі програли б вибори 2024 року без його підтримки, передає УНН.

Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті – написав Маск у дописі на X.

Так Маск відповів на заяву Трампа в Овальному кабінеті сьогодні про те, що йому не потрібен технологічний мільярдер для перемоги на виборах.

Я б виграв у Пенсильванії незалежно від Ілона – сказав Трамп.

Скільки грошей дав Маск

Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року, згідно з документами, поданими до Федеральної виборчої комісії.

Доповнення

Маск розкритикував законопроєкт про податки і витрати, підписаний президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".