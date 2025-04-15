Федеральна виборча комісія

Маск витратив 288 млн доларів на передвиборчу кампанію Трампа та інших республіканців - ЗМІ

Ілон Маск інвестував 288 мільйонів доларів у виборчу кампанію Трампа та інших республіканців. Після перемоги мільярдер очолив новий "Департамент ефективності уряду" і збільшив свої статки.