Федеральна виборча комісія

За підсумками підрахунку 100% голосів блок ХДС/ХСС отримав 28,6% на виборах до Бундестагу. На другому місці "Альтернатива для
Німеччини" з 20,8%, СДПН – третя з 16,4%.
Ілон Маск інвестував 288 мільйонів доларів у виборчу кампанію Трампа та інших республіканців. Після перемоги мільярдер очолив
новий "Департамент ефективності уряду" і збільшив свої статки.
Обраний президент США Дональд Трамп зібрав понад 170 млн доларів на майбутню інавгурацію, що вдвічі більше за Байдена. Великі
технологічні компанії, включаючи Amazon та Meta, пожертвували по мільйону доларів.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно приєдналася до президентських перегонів. У передвиборчому ролику вона наголосила на
важливості верховенства права та свободи, непрямо критикуючи свого конкурента Дональда Трампа.
Виборча кампанія Трампа звинуватила Камалу Гарріс у порушенні закону про фінансування, - нібито вона отримала контроль над $91 млн. Представник Гарріс назвав скаргу необґрунтованою.