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Маск витратив 288 млн доларів на передвиборчу кампанію Трампа та інших республіканців - ЗМІ

Маск витратив 288 млн доларів на передвиборчу кампанію Трампа та інших республіканців - ЗМІ

Київ • УНН

 • 32930 перегляди

Ілон Маск інвестував 288 мільйонів доларів у виборчу кампанію Трампа та інших республіканців. Після перемоги мільярдер очолив новий "Департамент ефективності уряду" і збільшив свої статки.

Мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів, щоб допомогти обрати президента Дональда Трампа та інших кандидатів-республіканців. Про це пише Washington Post із посиланням на документи Федеральної виборчої комісії США, передає УНН.

Деталі

П'ятничні документи FEC закріплюють статус Маска як найбільшого політичного спонсора нещодавнього президентського циклу в той момент, коли він накопичив надзвичайну кількість влади як член близького кола Трампа - і засуджується критиками як фактичний необраний співпрезидент. 

Приголомшливі політичні витрати Маска у 2024 році та ступінь його впливу на Трампа, а також важелі федерального уряду завершують чудову трансформацію для найбагатшої людини у світі, яка лише трохи займалася політикою, перш ніж торік її прийняли у внутрішню орбіту Трампа.

Після виборів тодішній обраний президент доручив Маску очолити нещодавно сформований «Департамент ефективності уряду», якому він доручив скоротити федеральні витрати та регулювання. Ця нечітко визначена роль може дати Маску можливість впливати на рішення про політику і витрати, які безпосередньо впливають на його компанії, такі як Tesla і SpaceX.

Минулого року Маск допоміг сформувати America PAC, щоб підтримати Трампа, почасти шляхом орієнтації на виборців із низькою схильністю до голосування за допомогою великої агітаційної операції в ключових штатах, що коливаються. Через незрозумілу постанову FEC у березні, яка пом'якшила деякі правила контактів між кампаніями і суперкомітетами політичних дій, America PAC та інші зовнішні групи змогли тісно координувати свої повідомлення і плани з агітації з головними помічниками Трампа в кампанії.

Додамо

Як пише видання, інвестиції мільярдера у вибори 2024 року вже окупилися з лишком, оскільки його особисте багатство різко зросло після перемоги Трампа в листопаді. Багатство Маска значною мірою зав'язане на акціях Tesla, які значно зросли в ціні після виборів. Інвестори та аналітики очікують, що компанія з виробництва електромобілів отримає значну вигоду від спрощеного регулювання автономного водіння під час роботи нової адміністрації.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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