Маск потратил 288 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и других республиканцев - СМИ

Миллиардер Илон Маск потратил не менее 288 миллионов долларов, чтобы помочь избрать президента Дональда Трампа и других кандидатов-республиканцев. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документы Федеральной избирательной комиссии США, передает УНН.

Детали

Пятничные документы FEC закрепляют статус Маска как крупнейшего политического спонсора недавнего президентского цикла в тот момент, когда он накопил необычайное количество власти как член ближнего круга Трампа — и осуждается критиками как фактический неизбранный сопрезидент.

Ошеломляющие политические расходы Маска в 2024 году и степень его влияния на Трампа, а также рычаги федерального правительства завершают замечательную трансформацию для самого богатого человека в мире, который только немного занимался политикой, прежде чем в прошлом году был принят во внутреннюю орбиту Трампа.

После выборов тогдашний избранный президент поручил Маску возглавить недавно сформированный "Департамент эффективности правительства", которому он поручил сократить федеральные расходы и регулирование. Эта нечетко определенная роль может дать Маску возможность влиять на решения о политике и расходах, которые напрямую влияют на его компании, такие как Tesla и SpaceX.

В прошлом году Маск помог сформировать America PAC, чтобы поддержать Трампа, отчасти путем ориентации на избирателей с низкой склонностью к голосованию с помощью обширной агитационной операции в ключевых колеблющихся штатах. Из-за неясного постановления FEC в марте, которое смягчило некоторые правила контактов между кампаниями и суперкомитетами политических действий, America PAC и другие внешние группы смогли тесно координировать свои сообщения и планы по агитации с главными помощниками Трампа в кампании.

Добавим

Как пишет издание, инвестиции миллиардера в выборы 2024 года уже окупились с лихвой, поскольку его личное богатство резко возросло после победы Трампа в ноябре. Богатство Маска в значительной степени завязано на акциях Tesla, которые значительно выросли в цене после выборов. Инвесторы и аналитики ожидают, что компания по производству электромобилей получит значительную выгоду от упрощенного регулирования автономного вождения во время работы новой администрации.