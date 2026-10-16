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Маск виділив $158 мільйонів республіканцям і став найбільшим політичним донором США

Київ • УНН

 • 2886 перегляди

Ілон Маск у вересні передав $158 млн комітету на підтримку республіканців. Загалом у виборчому циклі він витратив понад $330 млн.

Маск виділив $158 мільйонів республіканцям і став найбільшим політичним донором США

Американський мільярдер Ілон Маск у вересні пожертвував $158 мільйонів політичному комітету, який підтримує кандидатів від Республіканської партії на виборах до Сенату США. Завдяки цьому він став найбільшим політичним донором країни другий виборчий цикл поспіль. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи Федеральної виборчої комісії, пише УНН.

Деталі

Загалом у поточному виборчому циклі Маск уже виділив понад $330 мільйонів на політичні кампанії, зокрема $89 мільйонів власному комітету America PAC. За обсягами пожертв він випередив інших великих американських донорів, серед яких Джордж Сорос.

За даними Bloomberg, основна частина нових коштів, імовірно, спрямована на вибори до Сенату в Техасі, де республіканець Кен Пакстон змагається з демократом Джеймсом Таларіко. Лише America PAC витратив на підтримку Пакстона та кампанію проти його суперника $22,7 мільйона.

Чому вибори важливі для Маска

Компанії мільярдера, зокрема Tesla, SpaceX, Neuralink і Boring Company, залежать від рішень федеральних регуляторів. Крім того, у разі перемоги демократів на виборах до Палати представників його діяльність у DOGE може опинитися під посиленим контролем.

Політичний комітет Маска також витрачає десятки мільйонів доларів на підтримку республіканців в інших штатах, зокрема Огайо, Мічигані та Айові.

За оцінкою Bloomberg Billionaires Index, статки Ілона Маска наразі становлять $920,6 мільярда.

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Степан Гафтко

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