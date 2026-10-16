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Маск выделил $158 миллионов республиканцам и стал крупнейшим политическим донором США

Киев • УНН

 • 6114 просмотра

Илон Маск в сентябре передал $158 млн комитету в поддержку республиканцев. Всего в избирательном цикле он потратил более $330 млн.

Маск выделил $158 миллионов республиканцам и стал крупнейшим политическим донором США

Американский миллиардер Илон Маск в сентябре пожертвовал $158 миллионов политическому комитету, который поддерживает кандидатов от Республиканской партии на выборах в Сенат США. Благодаря этому он стал крупнейшим политическим донором страны второй избирательный цикл подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Федеральной избирательной комиссии, пишет УНН.

Детали

Всего в текущем избирательном цикле Маск уже выделил более $330 миллионов на политические кампании, в частности $89 миллионов собственному комитету America PAC. По объему пожертвований он опередил других крупных американских доноров, среди которых Джордж Сорос.

По данным Bloomberg, основная часть новых средств, вероятно, направлена на выборы в Сенат в Техасе, где республиканец Кен Пакстон соревнуется с демократом Джеймсом Таларико. Только America PAC потратил на поддержку Пакстона и кампанию против его соперника $22,7 миллиона.

Почему выборы важны для Маска

Компании миллиардера, в частности Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company, зависят от решений федеральных регуляторов. Кроме того, в случае победы демократов на выборах в Палату представителей его деятельность в DOGE может оказаться под усиленным контролем.

Политический комитет Маска также тратит десятки миллионов долларов на поддержку республиканцев в других штатах, в частности Огайо, Мичигане и Айове.

По оценке Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска в настоящее время составляет $920,6 миллиарда.

Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону12.10.26, 19:52 • 47114 просмотров

Степан Гафтко

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