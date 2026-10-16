Маск выделил $158 миллионов республиканцам и стал крупнейшим политическим донором США
Киев • УНН
Илон Маск в сентябре передал $158 млн комитету в поддержку республиканцев. Всего в избирательном цикле он потратил более $330 млн.
Американский миллиардер Илон Маск в сентябре пожертвовал $158 миллионов политическому комитету, который поддерживает кандидатов от Республиканской партии на выборах в Сенат США. Благодаря этому он стал крупнейшим политическим донором страны второй избирательный цикл подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Федеральной избирательной комиссии, пишет УНН.
Детали
Всего в текущем избирательном цикле Маск уже выделил более $330 миллионов на политические кампании, в частности $89 миллионов собственному комитету America PAC. По объему пожертвований он опередил других крупных американских доноров, среди которых Джордж Сорос.
По данным Bloomberg, основная часть новых средств, вероятно, направлена на выборы в Сенат в Техасе, где республиканец Кен Пакстон соревнуется с демократом Джеймсом Таларико. Только America PAC потратил на поддержку Пакстона и кампанию против его соперника $22,7 миллиона.
Почему выборы важны для Маска
Компании миллиардера, в частности Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company, зависят от решений федеральных регуляторов. Кроме того, в случае победы демократов на выборах в Палату представителей его деятельность в DOGE может оказаться под усиленным контролем.
Политический комитет Маска также тратит десятки миллионов долларов на поддержку республиканцев в других штатах, в частности Огайо, Мичигане и Айове.
По оценке Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска в настоящее время составляет $920,6 миллиарда.
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