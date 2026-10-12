Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону

Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

На сегодняшний день бизнесмен Илон Маск потратил около 366 миллионов долларов на промежуточные выборы 2026 года (из них 276 миллионов — только с июля), пытаясь помочь республиканцам сохранить контроль над Конгрессом, несмотря на то, что шансы демократов вернуть себе большинство в Палате представителей и Сенате США возросли, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Щедрость Маска, о которой ранее сообщала газета New York Times, делает самого богатого человека в мире, вероятно, крупнейшим отдельным политическим донором в нынешней избирательной кампании, согласно данным о финансировании избирательных кампаний.

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Для Маска на кону стоит многое, поскольку демократы в Палате представителей требуют расследований в отношении его государственных контрактов как генерального директора аэрокосмической компании SpaceX, а также его деятельности во главе Департамента эффективности государственного управления в администрации президента Дональда Трампа.

Ниже приведен подробный обзор его политических расходов, подтвержденный представителем его «супер-PAC» (комитета политического действия) — America PAC.

В текущем избирательном цикле, начавшемся 1 января 2025 года, Маск уже потратил 366 миллионов долларов.

Из этой суммы не менее 276 миллионов долларов Маск пожертвовал организациям республиканцев и собственному комитету America PAC в период с июля. Из этих 276 миллионов долларов, пожертвованных в третьем квартале:

158 миллионов долларов получил Senate Leadership Fund — комитет, созданный для поддержки избрания республиканцев в Сенат, действующий в координации с лидером большинства в Сенате Джоном Туном (республиканцем от Южной Дакоты);

20 миллионов долларов получил Congressional Leadership Fund — комитет, созданный для поддержки республиканцев в Палате представителей, действующий в координации со спикером Палаты Майком Джонсоном (республиканцем от Луизианы);

76 миллионов долларов получил комитет Маска — America PAC;

10 миллионов долларов получил комитет Lone Star Liberty PAC, поддерживающий кампанию генерального прокурора штата Техас, республиканца Кена Пакстона, на выборах в Сенат США; согласно последним опросам, его шансы на победу равны шансам демократа Джеймса Таларико;

10 миллионов долларов получила Ассоциация губернаторов-республиканцев;

2 миллиона долларов получила Ассоциация генеральных прокуроров-республиканцев. America PAC оказывает поддержку кандидатам-республиканцам в семи штатах, где идет ожесточенная борьба, а также в гонках за места в Палате представителей (почти в трех десятках округов).

Информация об этих новых взносах будет обнародована в четверг, когда многие «супер-PAC» (комитеты политического действия) должны отчитаться о своих расходах за третий квартал.

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По данным The New York Times, которые подтвердил представитель America PAC, Маск также переводил средства через организации, не раскрывающие имена своих доноров.

В ходе предыдущего избирательного цикла Маск потратил около 290 миллионов долларов.