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Маск — прежде всего бизнесмен: «Флеш» прокомментировал слухи об отключении Starlink в Украине

Киев • УНН

 • 8826 просмотра

Советник президента Сергей Бескрестнов заявил, что Starlink в Украине не отключат. Он опроверг слухи об этом во вражеских Telegram-каналах.

Маск — прежде всего бизнесмен: «Флеш» прокомментировал слухи об отключении Starlink в Украине

Слухи о возможном отключении спутникового интернета Starlink для Вооружённых сил Украины безосновательны и активно подогреваются вражескими Telegram-каналами. Об этом заявил советник президента Украины по технологическим инновациям в ВСУ Сергей «Флэш» Бескрестнов, сообщает УНН.

Детали

По его словам, между Украиной и компанией SpaceX налажены хорошие и стабильные партнёрские отношения.

Как только Маск поддержал пост Трампа, в ВСУ начали ходить слухи о возможном отключении Starlink. Эти слухи подогревают ТГ-каналы врага. У нас с компанией SpaceX налажены хорошие и стабильные партнёрские отношения

- написал Бескрестнов в Telegram.

Он объяснил, что Илон Маск — прежде всего бизнесмен, а Украина приносит его компании SpaceX значительную прибыль, поэтому «Флэш» уверен, что «никто Starlink в Украине не отключит».  

Напомним

Накануне бизнесмен Илон Маск, вернувшийся в команду американского лидера Дональда Трампа, присоединился к критике президента Украины, заявив, что «Зеленский зашёл слишком далеко».

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Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
российская пропаганда
Война в Украине
Старлинк
SpaceX
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Украина