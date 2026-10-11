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"Зайшов занадто далеко" - Маск підтримав Трампа і теж взявся критикувати Зеленського

Київ • УНН

 • 8354 перегляди

Ілон Маск підтримав критику Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського. Він заявив, що Україні варто обрати президента, здатного домовитися.

"Зайшов занадто далеко" - Маск підтримав Трампа і теж взявся критикувати Зеленського
Ілон Маск

Бізнесмен Ілон Маск, який знову повернувся до команди американського лідера Дональда Трампа, долучився до критики Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

"Зеленський зайшов надто далеко", — написав Маск під дописом із відеокоментарем Трампа, який критикує українського лідера.

Крім того Маск додав, що українцям варто обрати нового Президента, який зможе домовитися.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни". 

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Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна