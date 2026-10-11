"Зайшов занадто далеко" - Маск підтримав Трампа і теж взявся критикувати Зеленського

Ілон Маск

Бізнесмен Ілон Маск, який знову повернувся до команди американського лідера Дональда Трампа, долучився до критики Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

"Зеленський зайшов надто далеко", — написав Маск під дописом із відеокоментарем Трампа, який критикує українського лідера.

Крім того Маск додав, що українцям варто обрати нового Президента, який зможе домовитися.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни".

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