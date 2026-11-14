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The New York Times

Попередні замовлення GTA 6 перевищили $1 мільярд ще до запуску

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Попередні замовлення GTA 6 оцінюють у $1,09 млрд за тиждень до запуску. На PS5 та Xbox Series X|S їх кількість сягнула 11,27 млн.

Попередні замовлення GTA 6 перевищили $1 мільярд ще до запуску

Кількість попередніх замовлень на GTA 6, за оцінками, перевищила 1 мільярд доларів за тиждень до запуску. Про це УНН пише з посиланням на Autoblog.

Деталі

Майбутній блокбастер Rockstar з відкритим світом, як повідомляється, перевищив вражаючу позначку в 1,09 мільярда доларів від попередніх замовлень ще до того, як офіційно з'явився на полицях магазинів.

Мільйони гравців вже готуються повернутися до Вайс-Сіті і, очевидно, готові витратити великі гроші ще до того, як у них з'явиться шанс викрасти свою першу машину, втекти від поліцейських або влаштувати абсолютний хаос на вулицях.

І ці цифри зростають з кожним днем. Згідно з останніми оцінками дослідницької компанії Sensor Tower через HudWire, станом на 12 листопада було опубліковано приблизно 11,27 мільйона цифрових попередніх замовлень на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Це вражаючий стрибок у порівнянні з 10,31 мільйона, які оцінювалися лише днем ​​раніше.

Гравці PlayStation лідирують в ажіотажі навколо GTA 6

Останні дані показують, що на власників PlayStation 5 припадає приблизно 75% від загальної кількості попередніх замовлень GTA 6 в цифровому форматі, а на гравців Xbox - 25%, що залишилися. Іншими словами, консоль Sony домінує в ажіотажі на ранніх етапах продажів, хоча платформа Microsoft також робить свій внесок, продаючи мільйони копій.

Особливо вражає швидкість зростання цих показників. За оцінкою Sensor Tower від 3 листопада, було близько 7,71 мільйона попередніх замовлень та понад 750 мільйонів доларів доходу. До 12 листопада ці цифри зросли до 11,27 мільйона копій та 1,09 мільярда доларів. Це приблизно на 3,5 мільйона більше за попередні замовлення всього за дев'ять днів.

Видання зауважує, що це оцінки сторонніх джерел, а не офіційні дані, опубліковані Rockstar Games або материнською компанією Take-Two Interactive. Тим не менш, генеральний директор Take-Two Штраус Зельник уже охарактеризував попит на попередні замовлення як безпрецедентний, що значно перевищує початкові очікування компанії.

Rockstar має виправдати дуже високі очікування. У 2013 році Grand Theft Auto V за перші три дні продажів зібрала понад 1 мільярд доларів, встановивши чудовий рекорд в індустрії розваг. Тепер, за повідомленнями, її наступник досяг аналогічного рубежу доходів ще до дня запуску.

Запуск очікується 19 листопада.

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Юлія Шрамко

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