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The New York Times

Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Предзаказы GTA 6 оцениваются в $1,09 млрд за неделю до запуска. На PS5 и Xbox Series X|S их количество достигло 11,27 млн.

Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска

По оценкам, количество предварительных заказов на GTA 6 превысило 1 миллиард долларов за неделю до запуска. Об этом УНН пишет со ссылкой на Autoblog.

Детали

Как сообщается, будущий блокбастер Rockstar с открытым миром превысил впечатляющую отметку в 1,09 миллиарда долларов по объёму предварительных заказов ещё до того, как официально появился на полках магазинов.

Миллионы игроков уже готовятся вернуться в Вайс-Сити и, очевидно, готовы потратить большие деньги ещё до того, как у них появится шанс угнать свою первую машину, скрыться от полицейских или устроить полный хаос на улицах.

И эти цифры растут с каждым днём. Согласно последним оценкам исследовательской компании Sensor Tower, опубликованным через HudWire, по состоянию на 12 ноября было оформлено примерно 11,27 миллиона цифровых предварительных заказов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это впечатляющий скачок по сравнению с 10,31 миллиона, которые оценивались всего днём ранее.

Игроки PlayStation лидируют в ажиотаже вокруг GTA 6

Последние данные показывают, что на владельцев PlayStation 5 приходится примерно 75% общего количества цифровых предварительных заказов на GTA 6, а на игроков Xbox — оставшиеся 25%. Иными словами, консоль Sony доминирует в ажиотаже на ранних этапах продаж, хотя платформа Microsoft также вносит свой вклад, продавая миллионы копий.

Особенно впечатляет скорость роста этих показателей. По оценке Sensor Tower от 3 ноября, было около 7,71 миллиона предварительных заказов и более 750 миллионов долларов дохода. К 12 ноября эти цифры выросли до 11,27 миллиона копий и 1,09 миллиарда долларов. Это примерно на 3,5 миллиона предварительных заказов больше всего за девять дней.

Издание отмечает, что это оценки сторонних источников, а не официальные данные, опубликованные Rockstar Games или материнской компанией Take-Two Interactive. Тем не менее генеральный директор Take-Two Штраус Зельник уже охарактеризовал спрос на предварительные заказы как беспрецедентный, значительно превышающий первоначальные ожидания компании.

Rockstar предстоит оправдать очень высокие ожидания. В 2013 году Grand Theft Auto V за первые три дня продаж собрала более 1 миллиарда долларов, установив впечатляющий рекорд в индустрии развлечений. Теперь, по сообщениям, её преемница достигла аналогичного уровня доходов ещё до дня запуска.

Запуск ожидается 19 ноября.

GTA VI уже доступна для загрузки — разработчики показали новый трейлер на PS 5 10.11.26, 17:31 • 10008 просмотров

Юлия Шрамко

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