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GTA VI уже доступна для загрузки — разработчики показали новый трейлер на PS 5

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Rockstar открыла предварительную загрузку GTA VI на PS5 и Xbox Series X|S и представила новый трейлер. Релиз запланирован на 19 ноября 2026 года.

GTA VI уже доступна для загрузки — разработчики показали новый трейлер на PS 5

Разработчики из Rockstar объявили об открытии предварительной загрузки Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S за 9 дней до релиза, показав новый трейлер. Об этом говорится на сайте Rockstar, передает УНН. 

Предварительная загрузка теперь доступна для всех, кто оформил предзаказ цифровой версии Grand Theft Auto VI. Игроки, заказавшие версию с кодом в коробке, также могут активировать свой код и начать предварительную загрузку, как только получат его. Если вы еще не оформили предзаказ, сейчас самое время позаботиться о том, чтобы быть готовыми к 19 ноября

- говорится в сообщении разработчиков.

Разработчики отметили, что игра была полностью создана с нуля, чтобы обеспечить наилучший игровой опыт на консолях текущего поколения, ориентируясь на 30 FPS, одновременно "выжимая" максимум возможностей из обеих платформ, чтобы оживить огромный и насыщенный мир Леониды — сохраняя при этом плотность и визуальную реалистичность всех его локаций и жителей.

В Rockstar подчеркнули, что PlayStation 5 Pro предлагает захватывающую графику с улучшенной четкостью благодаря технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) и теням с трассировкой лучей, доступным только на PlayStation 5 Pro.

Игра также будет доступна через XBOX Cloud Gaming на консолях XBOX Series X|S и XBOX One с использованием графических настроек XBOX Series S. Как и в случае с любым облачным стримингом, скорость соединения и другие технические факторы могут влиять на производительность игры, чего не наблюдается во время локального игрового процесса. GTA VI также будет полностью поддерживать функцию Remote Play на PlayStation и XBOX.

Также в Rockstar показали новый трейлер игры, снятый на PlayStation 5. 

"Новый сингл "Blood In Your Eyes" от Tove Lo также вошел в альбом "Grand Theft Auto VI: The Album" — официальный саундтрек, который в настоящее время можно добавить в список ожидания на всех основных музыкальных стриминговых сервисах, а также заказать на виниле или CD", — говорится в описании к трейлеру. 

Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене от 79,99 доллара. Речь идет о базовой однопользовательской игре. Grand Theft Auto V была на 10 долларов дешевле. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "усиливает впечатления" от базовой игры благодаря "эксклюзивной коллекции премиальных транспортных средств, оружия, одежды и экшена, охватывающих все аспекты истории Джейсона и Люсии", согласно данным Rockstar. Эта версия будет стоить 99,99 доллара.

На украинских маркетплейсах игру можно приобрести за 3999 гривен. 

По подсчетам аналитиков, игроки уже предварительно заказали более 9,69 миллиона копий GTA VI. Игра побила рекорд по количеству предзаказов, который ранее принадлежал Cyberpunk 2077.

Согласно приблизительным оценкам, проект мог принести более 942 млн долларов. На старте игра заработает больше, чем фильм "Мстители: Финал", который за первые выходные собрал 1,2 млрд долларов.

Напомним

Студия Rockstar представила новый трейлер Grand Theft Auto VI перед релизом игры, снятый на PlayStation 5, который погружает в водоворот криминального заговора вокруг Джейсона и Люсии. Трейлер сопровождается новой музыкой французского дуэта Justice. 

Павел Башинский

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