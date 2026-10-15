Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри
Київ • УНН
Новий трейлер GTA VI показує Джейсона й Люсію в центрі злочинної змови у штаті Леоніда. Гру випустять 19 листопада 2026 року.
Студія Rockstar представила новий трейлер Grand Theft Auto VI перед релізом гри, знятий на PlayStation 5, який занурює у вир кримінальної змови навколо Джейсона та Люсії. Трейлер супроводжується новою музикою від французького дуету Justice, пише УНН.
Деталі
"Джейсон і Люсія завжди знали, що шанси проти них. Але коли просте пограбування йде не за планом, вони опиняються на найтемнішій стороні найсонячнішого місця в Америці, в епіцентрі злочинної змови, що охоплює весь штат Леоніда, - і змушені покладатися одне на одного більше, ніж будь-коли, якщо хочуть вибратися звідти живими. Перегляньте новий трейлер до виходу гри, у якому звучить нова музика від електронного дуету Justice - авторів оригінального саундтреку до Grand Theft Auto VI", - йдеться в описі до трейлера, який було знято на PlayStation 5.
Також розробники повідомили, що окремий сингл гурту Justice "Flower in a Hurricane" за участю Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard доступний на альбомі "Grand Theft Auto VI: The Album" - офіційному саундтреку гри, який наразі можна попередньо зберегти на всіх основних музичних стрімінгових сервісах та попередньо замовити на вінілі або CD.
Доповнення
GTA VI, як очікується, вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за ціною від 79,99 доларів. Це стосується базової однокористувацької гри. Grand Theft Auto V була на 10 доларів дешевша. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "посилює враження" від базової гри завдяки "ексклюзивній колекції преміальних транспортних засобів, зброї, одягу та екшену, що охоплюють усі аспекти історії Джейсона та Люсії", за даними Rockstar. Ця версія коштуватиме 99,99 доларів.
Розробники з компанії Rockstar Games спільно з платформою Netflix провели онлайн-показ 27-хвилинного прев'ю майбутньої гри Grand Theft Auto VI.