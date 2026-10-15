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Rockstar показали финальный трейлер GTA VI перед релизом игры

Киев • УНН

 • 25326 просмотра

Новый трейлер GTA VI показывает Джейсона и Люсию в центре преступного заговора в штате Леонида. Игру выпустят 19 ноября 2026 года.

Rockstar показали финальный трейлер GTA VI перед релизом игры

Студия Rockstar представила новый трейлер Grand Theft Auto VI перед выходом игры, снятый на PlayStation 5, который погружает в водоворот преступного заговора вокруг Джейсона и Люсии. Трейлер сопровождается новой музыкой французского дуэта Justice, пишет УНН. 

Детали

"Джейсон и Люсия всегда знали, что шансы против них. Но когда простое ограбление идет не по плану, они оказываются на самой темной стороне самого солнечного места в Америке, в эпицентре преступного заговора, охватывающего весь штат Леонида, — и вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, если хотят выбраться оттуда живыми. Посмотрите новый трейлер перед выходом игры, в котором звучит новая музыка электронного дуэта Justice — авторов оригинального саундтрека к Grand Theft Auto VI", — говорится в описании трейлера, который был снят на PlayStation 5.

Также разработчики сообщили, что отдельный сингл группы Justice "Flower in a Hurricane" при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard доступен на альбоме "Grand Theft Auto VI: The Album" — официальном саундтреке игры, который в настоящее время можно предварительно сохранить во всех основных музыкальных стриминговых сервисах и предварительно заказать на виниле или CD. 

Дополнение

Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене от 79,99 доллара. Это касается базовой однопользовательской игры. Grand Theft Auto V была на 10 долларов дешевле. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "усиливает впечатления" от базовой игры благодаря "эксклюзивной коллекции премиальных транспортных средств, оружия, одежды и экшена, охватывающих все аспекты истории Джейсона и Люсии", по данным Rockstar. Эта версия будет стоить 99,99 доллара.

Разработчики из компании Rockstar Games совместно с платформой Netflix провели онлайн-показ 27-минутного превью будущей игры Grand Theft Auto VI. 

Павел Башинский

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