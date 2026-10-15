Rockstar показали финальный трейлер GTA VI перед релизом игры

Студия Rockstar представила новый трейлер Grand Theft Auto VI перед выходом игры, снятый на PlayStation 5, который погружает в водоворот преступного заговора вокруг Джейсона и Люсии. Трейлер сопровождается новой музыкой французского дуэта Justice, пишет УНН.

Детали

"Джейсон и Люсия всегда знали, что шансы против них. Но когда простое ограбление идет не по плану, они оказываются на самой темной стороне самого солнечного места в Америке, в эпицентре преступного заговора, охватывающего весь штат Леонида, — и вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, если хотят выбраться оттуда живыми. Посмотрите новый трейлер перед выходом игры, в котором звучит новая музыка электронного дуэта Justice — авторов оригинального саундтрека к Grand Theft Auto VI", — говорится в описании трейлера, который был снят на PlayStation 5.

Также разработчики сообщили, что отдельный сингл группы Justice "Flower in a Hurricane" при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard доступен на альбоме "Grand Theft Auto VI: The Album" — официальном саундтреке игры, который в настоящее время можно предварительно сохранить во всех основных музыкальных стриминговых сервисах и предварительно заказать на виниле или CD.

Дополнение

Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене от 79,99 доллара. Это касается базовой однопользовательской игры. Grand Theft Auto V была на 10 долларов дешевле. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "усиливает впечатления" от базовой игры благодаря "эксклюзивной коллекции премиальных транспортных средств, оружия, одежды и экшена, охватывающих все аспекты истории Джейсона и Люсии", по данным Rockstar. Эта версия будет стоить 99,99 доллара.

Разработчики из компании Rockstar Games совместно с платформой Netflix провели онлайн-показ 27-минутного превью будущей игры Grand Theft Auto VI.