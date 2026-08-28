Rockstar Games та Netflix провели масштабну презентацію гри Grand Theft Auto VI після хакерського витоку даних
Київ • УНН
Rockstar Games і Netflix презентували 27-хвилинний прев’ю GTA VI після хакерського витоку. Реліз заплановано на 19 листопада для PS5 та Xbox Series X/S.
Розробники з компанії Rockstar Games спільно з платформою Netflix провели онлайн-показ 27-хвилинного прев'ю майбутньої гри Grand Theft Auto VI. Про це пише УНН із посиланням на NBC News.
Деталі
Офіційній презентації передував хакерський інцидент, під час якого в мережу потрапили робочі матеріали довгоочікуваного проєкту. Розробники висловили жаль через витік інформації та закликали фанатів дочекатися офіційного релізу, який запланований на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.
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Опублікований тизер детально демонструє ігровий процес та динаміку взаємин між двома головними героями – Джейсоном та Люсією. Сюжетна лінія розгортається у вигаданій локації Вайс–Сіті штату Леоніда, а гравці зможуть вільно перемикатися між персонажами під час виконання завдань та втеч від правоохоронців.
Деталізація ігрового світу та механіка персонажів
Ігровий процес вирізняється підвищеною реактивністю оточення та детальною фізикою персонажів, подібною до системи з Red Dead Redemption 2. Герої зможуть змінювати фізичний стан, набирати або втрачати вагу, нарощувати м'язову масу та відчувати виснаження, а неігрові персонажі реагуватимуть на наявність зброї у руках гравців.
Світ гри створювався на основі багаторічних досліджень реальних локацій Флориди та спілкування з місцевими жителями. Окрім основної кримінальної лінії, у грі буде доступна велика кількість додаткових активностей, серед яких дайвінг, спортивні тренування, катання на гідроциклах та відвідування розважальних закладів.
Позачерговий захід викликав активне обговорення серед ігрової спільноти щодо графіки та системних вимог. Фанати відзначили високий рівень опрацювання деталей міста та взаємодію між головними героями, хоча окремі елементи озвучення та вартість гри викликали дискусії.
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