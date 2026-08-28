Rockstar Games та Netflix провели масштабну презентацію гри Grand Theft Auto VI після хакерського витоку даних

Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для нових SAMP/T NG

Укрзалізниця повідомила про скорочення затримок потягів

Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT

Зеленський у Кишиневі заявив, що росія програє, а Україна та Молдова будуть частиною Європи

Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись

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Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів

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Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видаляти

У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей