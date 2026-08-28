Rockstar Games и Netflix провели масштабную презентацию игры Grand Theft Auto VI после хакерской утечки данных
Киев • УНН
Rockstar Games и Netflix представили 27-минутный превью-ролик GTA VI после хакерской утечки. Релиз запланирован на 19 ноября для PS5 и Xbox Series X/S.
Разработчики компании Rockstar Games совместно с платформой Netflix провели онлайн-показ 27-минутного превью будущей игры Grand Theft Auto VI. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Официальной презентации предшествовал хакерский инцидент, в ходе которого в сеть попали рабочие материалы долгожданного проекта. Разработчики выразили сожаление в связи с утечкой информации и призвали фанатов дождаться официального релиза, который запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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Опубликованный тизер подробно демонстрирует игровой процесс и динамику взаимоотношений между двумя главными героями — Джейсоном и Люсией. Сюжетная линия разворачивается в вымышленной локации Вайс-Сити штата Леонида, а игроки смогут свободно переключаться между персонажами во время выполнения заданий и побегов от правоохранителей.
Детализация игрового мира и механика персонажей
Игровой процесс отличается повышенной реактивностью окружения и детализированной физикой персонажей, подобной системе из Red Dead Redemption 2. Герои смогут изменять физическое состояние, набирать или терять вес, наращивать мышечную массу и испытывать истощение, а неигровые персонажи будут реагировать на наличие оружия в руках игроков.
Мир игры создавался на основе многолетних исследований реальных локаций Флориды и общения с местными жителями. Помимо основной криминальной линии, в игре будет доступно большое количество дополнительных активностей, среди которых дайвинг, спортивные тренировки, катание на гидроциклах и посещение развлекательных заведений.
Внеочередное мероприятие вызвало активное обсуждение среди игрового сообщества относительно графики и системных требований. Фанаты отметили высокий уровень проработки деталей города и взаимодействия между главными героями, хотя отдельные элементы озвучки и стоимость игры вызвали дискуссии.
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