На Gamescom представили новый трейлер «Metro 2039»

Украинская студия 4A Games и Deep Silver представили на Gamescom-2026 новый трейлер "Metro 2039", передает УНН.

Детали

Сегодня вечером мы представляем наш совершенно новый геймплейный трейлер "Metro 2039" — следующую главу во вселенной "Metro", которую мы исследуем уже почти два десятилетия. "Metro" всегда была историей о предотвращении войны, но теперь, когда война у нашего порога, мы создали историю о ее последствиях и о том, что нужно, чтобы выжить: о цене молчания, ужасе тирании и цене свободы — сказал Джонатан Блох, продюсер игры.

Отметим, Блох вышел на сцену в шлеме главного героя. Накануне разработчики сообщили, что впервые в истории METRO будущее коллекционное издание позволит вам по-настоящему прикоснуться к этому миру — с аутентичной, искусно изготовленной копией загадочного шлема Чужестранца, покрытого следами сражений.

"Изготовленный непосредственно по 3D-модели главного героя "Metro 2039", этот шлем станет настоящей находкой для ценителей "Metro", — подчеркивали разработчики.

Конечно, как и всегда, здесь есть монстры, туннели, разрушенные руины. Но для нас "Metro" — это о людях: что они защищают, чем жертвуют и что от них остается, когда мир забирает почти все. Создание настолько мрачной игры требует огромной страсти, дисциплины и команды разработчиков, которой пришлось привыкнуть работать без покоя или стабильности. Мы с огромной заботой относимся к этой вселенной и к людям, которые в нее верят. Ключевая часть этого — наш собственный движок 4A Engine, созданный для того, чтобы полностью воплотить гнетущий мир, в который вы вот-вот ступите — добавил Блох.

Сокреативный директор и ведущий аудиодизайнер 4A Games Павел Ульмер отметил: "Мы создали эту игру для тех, кто уже путешествовал по туннелям "Metro", и для тех, кто собирается войти туда впервые".

Здесь есть что исследовать. Ваша поддержка и любовь к этому миру оставались с нами на каждом этапе разработки, который был довольно тяжелым, поверьте мне. Мы не можем дождаться, чтобы поделиться большим сегодня вечером. И если вам повезло оказаться здесь, на Gamescom, вы можете лично испытать "Metro 2039" на нашем стенде и поближе рассмотреть полноразмерную коллекционную реплику шлема Спартанца, которая войдет в наше коллекционное издание. "Metro 2039" — это не просто возвращение к "Metro". Это более мрачное, амбициозное и глубоко личное путешествие, которое бросит вызов всему, что вы знаете о себе, и тому, кем вы готовы стать, чтобы выжить — сказал Ульмер.

Блох добавил: "Туннели ждут. Поверхность зовет. И сегодня вечером мы готовы показать вам кое-что из того, что будет дальше. Добро пожаловать в "Metro 2039". Слава Украине".

Также разработчики приоткрыли некоторые детали нового шутера. В частности, в своей спартанской броне "Чужестранец" предстает для некоторых в "Metro" настоящим спасителем.

Но его мало волнует судьба людей, ставших заложниками тирании "Фюрера". Чужестранец — не герой в традиционном понимании. Это человек, травмированный сложным и жестоким прошлым. Одержимый собственной миссией, он не остановится ни перед кем и ни перед чем, чтобы добиться своего. Чем именно он одержим? Пусть это пока останется тайной — сообщили разработчики на официальном сайте.

Разработчики анонсируют новую локацию — станцию метро "Севастопольская" — "независимую станцию, которую вот-вот захватит враг", где именно здесь "Чужестранец" узнает важные подробности о своей цели и подготовится к дальнейшему путешествию.

Также разработчики показали новую пневматическую винтовку "Шатун", которая станет одной из главных новинок арсенала "Metro 2039".

Gamescom — ежегодная международная выставка видеоигр, которая проводится с 2009 года. Выставка проходит в немецком Кельне. В этом году выставка состоится с 25 августа по 30 августа.

Также на нынешней выставке показали:

The Witcher 3: Songs of the Past;

Final Fantasy VII Revelation;

Gears of War: E-Day;

Ananta;

Game of Thrones: War for Westeros;

Tides of Annihilation;

Warlock: Dungeons & Dragons;

Rainbow Six Tactics;

Nodus Fall.

Напомним

Украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры.

Игра "METRO 2039" от украинской студии 4A Games набрала 1 млн добавлений в списки желаемого среди геймеров спустя две недели после релиза.