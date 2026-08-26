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На Gamescom представили новый трейлер «Metro 2039»

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Украинская 4A Games и Deep Silver представили геймплей Metro 2039, новую станцию и пневматическую винтовку «Шатун».

На Gamescom представили новый трейлер «Metro 2039»

Украинская студия 4A Games и Deep Silver представили на Gamescom-2026 новый трейлер "Metro 2039", передает УНН

Детали 

Сегодня вечером мы представляем наш совершенно новый геймплейный трейлер "Metro 2039" — следующую главу во вселенной "Metro", которую мы исследуем уже почти два десятилетия. "Metro" всегда была историей о предотвращении войны, но теперь, когда война у нашего порога, мы создали историю о ее последствиях и о том, что нужно, чтобы выжить: о цене молчания, ужасе тирании и цене свободы

— сказал Джонатан Блох, продюсер игры. 

Отметим, Блох вышел на сцену в шлеме главного героя. Накануне разработчики сообщили, что впервые в истории METRO будущее коллекционное издание позволит вам по-настоящему прикоснуться к этому миру — с аутентичной, искусно изготовленной копией загадочного шлема Чужестранца, покрытого следами сражений.  

"Изготовленный непосредственно по 3D-модели главного героя "Metro 2039", этот шлем станет настоящей находкой для ценителей "Metro", — подчеркивали разработчики. 

Конечно, как и всегда, здесь есть монстры, туннели, разрушенные руины. Но для нас "Metro" — это о людях: что они защищают, чем жертвуют и что от них остается, когда мир забирает почти все. Создание настолько мрачной игры требует огромной страсти, дисциплины и команды разработчиков, которой пришлось привыкнуть работать без покоя или стабильности. Мы с огромной заботой относимся к этой вселенной и к людям, которые в нее верят. Ключевая часть этого — наш собственный движок 4A Engine, созданный для того, чтобы полностью воплотить гнетущий мир, в который вы вот-вот ступите

— добавил Блох. 

Сокреативный директор и ведущий аудиодизайнер 4A Games Павел Ульмер отметил: "Мы создали эту игру для тех, кто уже путешествовал по туннелям "Metro", и для тех, кто собирается войти туда впервые". 

Здесь есть что исследовать. Ваша поддержка и любовь к этому миру оставались с нами на каждом этапе разработки, который был довольно тяжелым, поверьте мне. Мы не можем дождаться, чтобы поделиться большим сегодня вечером. И если вам повезло оказаться здесь, на Gamescom, вы можете лично испытать "Metro 2039" на нашем стенде и поближе рассмотреть полноразмерную коллекционную реплику шлема Спартанца, которая войдет в наше коллекционное издание. "Metro 2039" — это не просто возвращение к "Metro". Это более мрачное, амбициозное и глубоко личное путешествие, которое бросит вызов всему, что вы знаете о себе, и тому, кем вы готовы стать, чтобы выжить

— сказал Ульмер. 

Блох добавил: "Туннели ждут. Поверхность зовет. И сегодня вечером мы готовы показать вам кое-что из того, что будет дальше. Добро пожаловать в "Metro 2039". Слава Украине". 

Также разработчики приоткрыли некоторые детали нового шутера. В частности, в своей спартанской броне "Чужестранец" предстает для некоторых в "Metro" настоящим спасителем. 

Но его мало волнует судьба людей, ставших заложниками тирании "Фюрера". Чужестранец — не герой в традиционном понимании. Это человек, травмированный сложным и жестоким прошлым. Одержимый собственной миссией, он не остановится ни перед кем и ни перед чем, чтобы добиться своего. Чем именно он одержим? Пусть это пока останется тайной

— сообщили разработчики на официальном сайте. 

Разработчики анонсируют новую локацию — станцию метро "Севастопольская" — "независимую станцию, которую вот-вот захватит враг", где именно здесь "Чужестранец" узнает важные подробности о своей цели и подготовится к дальнейшему путешествию.

Также разработчики показали новую пневматическую винтовку "Шатун", которая станет одной из главных новинок арсенала "Metro 2039". 

Gamescom — ежегодная международная выставка видеоигр, которая проводится с 2009 года. Выставка проходит в немецком Кельне. В этом году выставка состоится с 25 августа по 30 августа. 

Также на нынешней выставке показали: 

  • The Witcher 3: Songs of the Past;
    • Final Fantasy VII Revelation;
      • Gears of War: E-Day;
        • Ananta;
          • Game of Thrones: War for Westeros;
            • Tides of Annihilation;
              • Warlock: Dungeons & Dragons;
                • Rainbow Six Tactics;
                  • Nodus Fall. 

                    Напомним

                    Украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры. 

                    Игра "METRO 2039" от украинской студии 4A Games набрала 1 млн добавлений в списки желаемого среди геймеров спустя две недели после релиза.  

                    Павел Башинский

                    КультураТехнологии
                    Украина