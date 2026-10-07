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Троим мальчикам, которых рф убила в Прилуках, был всего один год — Зеленский

Киев • УНН

 • 2912 просмотра

В Прилуках погибли 18 человек, среди них четверо детей в возрасте от одного года до восьми лет. Еще десятки людей получили ранения.

Троим мальчикам, которых рф убила в Прилуках, был всего один год — Зеленский
Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН

В результате вражеской атаки на жилой дом в Прилуках погибли четверо детей — Александр, Кирилл и Сергей, которым был всего один год, и восьмилетний Максим. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Продолжается разбор завалов на месте удара российской ракеты по жилому дому в Прилуках. На данный момент известно о 18 погибших, и четверо из них — дети: Александр, Кирилл и Сергей, которым был всего один год, и восьмилетний Максим. Мои соболезнования всем родным и близким 

— сообщил Зеленский.

Президент добавил, что десятки людей ранены, среди них семеро детей. Все оперативные службы привлечены, работают на месте. Пятнадцать человек удалось спасти, среди них один ребенок. Есть люди, которые пока не выходят на связь.

Добавим

Зеленский подчеркнул, что россияне хорошо знают, что бьют по обычным городам, по обычной жизни. И продолжение применения ракет против Украины, против людей, детей — это абсолютно сознательный выбор террора.

Именно это выбирает Москва вопреки всем нашим усилиям с партнерами ради приближения мира. И это четкая причина, почему давления на Россию нужно больше и почему оборонных пакетов для Украины должно быть больше. Важно, чтобы лидеры это понимали. Важно, чтобы мир сегодня не промолчал 

— резюмировал Глава государства.

"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф07.10.26, 10:40 • 20877 просмотров

Напомним

Как сообщили в ГСЧС, количество погибших в результате удара россиян по Прилукам возросло до 18, среди них 4 ребенка.

Антонина Туманова

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