Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаров

Автор фото: Patrick Zweiger, Даламан, 2026

Лесные пожары становятся масштабнее и интенсивнее, поэтому Европа ищет дополнительные возможности для быстрого реагирования. В таких условиях возрастает роль пожарной авиации. За каждым вылетом стоит гораздо больше, чем просто специализированный самолет: подготовка экипажа, техническое обеспечение, логистика, координация с местными службами и готовность в короткие сроки развернуть операцию в другой стране.

Украинская авиакомпания XENA — единственный в мире коммерческий оператор пожарного самолета Ан-32П Firekiller — с 2021 года участвует в международных операциях по тушению лесных пожаров в Турции, Грузии и Черногории. Как организована такая работа и что необходимо для того, чтобы специализированный самолет мог начать тушение пожара уже через считанные часы после получения сигнала, в эксклюзивном интервью УНН рассказали директор XENA Евгений Сокол и операционный директор компании Игорь Комаров.

От контракта до первого вылета

Когда масштаб пожара требует привлечения дополнительной авиации, специализированный самолет не может просто прилететь в страну и начать работу. Сначала оператор должен быть официально привлечен к операции.

XENA работает по контрактам, которые заключаются по результатам тендеров, проводимых специализированными агентствами и ведомствами. В ходе таких процедур оцениваются финансовое предложение, качество услуг и соответствие требованиям безопасности. Такие контракты могут быть как многолетними, так и краткосрочными — когда чрезвычайная ситуация требует быстрого решения.

После заключения контракта начинается непосредственное развертывание операции. Необходимо определить базу, обеспечить самолет топливом и водой, получить необходимые допуски, скоординировать работу с местными авиационными органами и подготовить экипаж к правилам и зонам полетов.

По контракту самолет должен быть готов взлететь уже через 20 минут после сигнала тревоги, а скорость развертывания XENA не раз доказывала на практике — от прибытия до начала работы может пройти менее суток — рассказал директор компании Евгений Сокол.

Во время пожара самолет становится частью местной системы реагирования. Районы работы и приоритеты определяют заказчик и местные органы, а координацию обеспечивают совместные цепочки: обнаружение пожаров, постановка задач и сопровождение экипажа.

На борту работают четыре члена летного экипажа — командир, второй пилот, штурман и бортинженер. К ним добавляется местный пилот-наблюдатель, который помогает поддерживать связь с наземными службами и координирует сбросы. На земле работают техники, менеджер базы и специалисты, отвечающие за воду, топливо и обеспечение команды.

Автор фото: Patrick Zweiger, Dalaman, 2026

Как рассказывают в компании XENA, в Турции, например, обнаружение ведется многоуровневой системой — дроны с инфракрасными камерами, патрульные самолеты и вертолеты, наземные лесные службы.

В воздухе экипаж одновременно поддерживает связь с диспетчерской службой, с другими пожарными самолетами и вертолетами на частоте взаимодействия, а также с наземными службами через местного пилота-наблюдателя, который находится на борту именно для координации сбросов. За минуту до сброса воды экипаж объявляет о своих действиях в эфире, чтобы обеспечить безопасность в зоне сброса. Это отработано до автоматизма — именно так один самолет эффективно работает в насыщенном воздушном пространстве вместе с десятками других сил — объяснил Евгений Сокол.

Полет над огнем: какие требования предъявляются к экипажу

Работа за рубежом означает, что экипаж каждый раз оказывается в новых условиях. В работе необходимо учитывать рельеф, климат, внезапные изменения погоды, местные правила и особенности взаимодействия с другими службами.

Особенно сложной является работа в горах.

Ан-32П сбрасывает воду с предельно малых высот — около 40–60 метров над очагом, поэтому пилоты, без преувеличения, "спускаются в самое пекло". В горных долинах ветер ведет себя непредсказуемо, как в аэродинамической трубе; дым "съедает" видимость и опасен для двигателей. Пространство для ошибки здесь минимально — подчеркнул операционный директор компании Игорь Комаров.

Автор фото: Patrick Zweiger, Dalaman, 2026

Для работы на пожарных миссиях к экипажу предъявляются очень высокие требования, и они начинаются ещё до первой миссии.

Основу XENA составляют пилоты — в основном бывшие военные авиаторы со средним стажем около 20 лет. Новые пилоты проходят интенсивную теоретическую и конверсионную подготовку в учебном центре Antonov, после чего им требуется до полугода дополнительного обучения, чтобы полностью освоить специфику пожарных полётов. Перед работой в новой стране экипаж отдельно изучает местные зоны полётов, аэродромы, ограничения, авиационные правила — и даже особенности коммуникации — рассказал Игорь Комаров.

Сам полёт над пожаром также имеет свою специфику и требует исключительной физической и психологической готовности. Самолёт пилотируется вручную, без автопилота, на высоте 40–60 метров над огнём. В горах необходимы мгновенная реакция, отличное зрение и способность чётко оценивать рельеф и видеть развитие пожара буквально на несколько шагов вперёд. К этому добавляются высокие температуры. На перроне температура может достигать +70°C, а в воздухе — 40–45°C. В напряжённые периоды экипаж может выполнять по 10–12 вылетов в день, поэтому после прибытия в новую страну важно учитывать и период акклиматизации.

Наши операционные возможности не имеют себе равных в высокоточном тушении пожаров. Полёт на высоте 40–60 метров в сложных условиях требует исключительного мастерства — и наши экипажи каждый раз демонстрируют высочайший уровень технического совершенства — отметил директор XENA Евгений Сокол.

Что может Ан-32П Firekiller

Одним из самолётов компании XENA, привлечённых к тушению лесных пожаров в Европе, является Ан-32П Firekiller. Это специализированная пожарная модификация транспортного самолёта Ан-32.

В компании подчёркивают, что его ключевыми преимуществами являются сочетание мощности, точности и многофункциональности.

Ан-32П садится и взлетает в сложных условиях — с грунтовых и плохо подготовленных полос благодаря высоко расположенным двигателям и шинам низкого давления. Он работает сразу и на малой высоте: сбрасывает 8 000 литров воды или ретарданта с высоты около 40 метров на скорости 230–260 км/ч. За один проход самолёт накрывает полосу размером 35×160 метров, а двумя последовательными сбросами по 4 000 литров — 20×300 метров. Четыре автономных бака заправляются за 5–8 минут, что обеспечивает до 32 000 литров в час — говорит Игорь Комаров.

Автор фото: Patrick Zweiger, Dalaman, 2026

В то же время тушение пожаров — не единственная функция Ан-32П. Самолёт может перевозить до 6 700 кг груза в грузовом отсеке площадью 66 м², использоваться как медицинская платформа на 24 носилок или десантировать до 27 пожарных-парашютистов. Также он может перевозить и сбрасывать аварийное снаряжение.

Этот самолёт работает при температуре до +55 °C и на аэродромах на высоте до 4500 м над уровнем моря.

Недаром пилоты называют его «ракетой»: два турбовинтовых двигателя Ивченко в сумме выдают более 10 000 лошадиных сил — добавил Игорь Комаров.

Опыт XENA в международных миссиях

Украинская авиакомпания XENA уже работала в Турции, Грузии и Черногории. Наибольший объём миссий пришёлся на Турцию: с 2021 года экипажи компании выполнили там более 1000 пожарных миссий и доставили к очагам пожаров более 7 миллионов литров воды. В сезоне 2025 года XENA выполнила 450 миссий в Турции и Черногории. В Грузии работа компании получила публичное признание местных властей.

Черногория стала самым новым направлением для XENA — компания работает там с 2025 года. Именно эта страна стала примером того, насколько быстро может быть развёрнута международная пожарная операция.

В 2025 году, во время сложного пожарного сезона, при поддержке Объединённых Арабских Эмиратов в Черногорию был переброшен Ан-32П Firekiller в исполнении XENA.

Мы развернулись в Черногории в кратчайшие возможные сроки, полностью в рамках контракта. Менее чем через 24 часа после прибытия экипаж уже работал из Подгорицы, а на следующий день выполнил десять пожарных миссий — рассказал операционный директор XENA Игорь Комаров.

О начале работы самолёта официально объявил премьер-министр Черногории Милойко Спайич, а Министерство внутренних дел страны отметило профессионализм, результативность и соблюдение стандартов безопасности и качества.

В 2026 году XENA снова работает в Черногории. В частности, компания привлекалась к тушению многодневного пожара в районе Орьен близ Херцег-Нови, куда наземным силам сложно добраться до отдельных очагов.

Что потребуется европейской пожарной авиации

Пожарные сезоны в Европе становятся длиннее и интенсивнее, а значит, странам нужны не только отдельные самолёты, но и готовые авиационные возможности, которые можно быстро привлечь к работе.

Речь прежде всего идёт о скорости развёртывания, высокой интенсивности работы и способности интегрироваться в национальную систему реагирования — вместе с дронами, другой авиацией и наземными службами.

Именно такая комплексная способность позволяет использовать пожарную авиацию как полноценную часть системы реагирования на масштабные лесные пожары.

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