Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожеж

Автор фото: Patrick Zweiger, Dalaman, 2026

Лісові пожежі стають масштабнішими та інтенсивнішими, тому Європа шукає додаткові спроможності для швидкого реагування. У таких умовах зростає роль пожежної авіації. За кожним вильотом стоїть значно більше, ніж просто спеціалізований літак: підготовка екіпажу, технічне забезпечення, логістика, координація з місцевими службами та готовність у короткий термін розгорнути операцію в іншій країні.

Українська авіакомпанія XENA - єдиний у світі комерційний оператор пожежного літака Ан-32П Firekiller - з 2021 року бере участь у міжнародних операціях із гасіння лісових пожеж у Туреччині, Грузії та Чорногорії. Як організована така робота та що потрібно для того, щоб спеціалізований літак міг розпочати гасіння пожежі вже за лічені години після отримання сигналу, в ексклюзивному інтервʼю УНН розповіли директор XENA Євген Сокол та операційний директор компанії Ігор Комаров.

Від контракту до першого вильоту

Коли масштаб пожежі вимагає залучення додаткової авіації, спеціалізований літак не може просто прилетіти в країну та розпочати роботу. Спочатку оператор має бути офіційно залучений до операції.

XENA працює за контрактами, які укладаються за результатами тендерів, що проводять спеціалізовані агентства та відомства. Під час таких процедур оцінюють фінансову пропозицію, якість послуг і відповідність вимогам безпеки. Такі контракти можуть бути як багаторічними, так і короткостроковими - коли надзвичайна ситуація потребує швидкого рішення.

Після укладання контракту починається безпосереднє розгортання операції. Потрібно визначити базу, забезпечити літак пальним і водою, отримати необхідні допуски, скоординувати роботу з місцевими авіаційними органами та підготувати екіпаж до правил і зон польотів.

За контрактом літак має бути готовий злетіти вже за 20 хвилин після сигналу тривоги, а швидкість розгортання XENA не раз доводила на практиці - від прибуття до початку роботи може минати менш ніж доба - розповів директор компанії Євген Сокол.

Під час пожежі літак стає частиною місцевої системи реагування. Райони роботи та пріоритети визначають замовник та місцеві органи, а координацію забезпечують спільні ланцюги: виявлення пожеж, постановка завдань і супровід екіпажу.

На борту працюють чотири члени льотного екіпажу - командир, другий пілот, штурман і бортінженер. До них додається місцевий пілот-спостерігач, який допомагає підтримувати комунікацію із наземними службами та координує скидання. На землі працюють техніки, менеджер бази та фахівці, які відповідають за воду, пальне й забезпечення команди.

Автор фото: Patrick Zweiger, Dalaman, 2026

Як розповідають у компанії XENA, у Туреччині, наприклад, виявлення ведеться багаторівневою системою - дрони з інфрачервоними камерами, патрульні літаки й гелікоптери, наземні лісові служби.

У повітрі екіпаж одночасно тримає зв'язок із диспетчерською службою, з іншими пожежними літаками й гелікоптерами на частоті взаємодії та з наземними службами через місцевого пілота-спостерігача, який перебуває на борту саме для координації скидів. За хвилину до скидання води екіпаж оголошує свої дії в ефірі, щоб забезпечити безпеку в зоні скиду. Це відпрацьовано до автоматизму - саме так один літак ефективно працює в насиченому повітряному просторі разом із десятками інших сил - пояснив Євген Сокол.

Політ над вогнем: які вимоги до екіпажу

Робота за кордоном означає, що екіпаж щоразу потрапляє в нові умови. У роботі потрібно враховувати рельєф, клімат, раптові зміни погоди, місцеві правила та особливості взаємодії з іншими службами.

Особливо складною є робота в горах.

Ан-32П скидає воду з гранично малих висот - близько 40-60 метрів над осередком, тож пілоти, без перебільшення, "спускаються в саме пекло". У гірських долинах вітер поводиться непередбачувано, як у аеродинамічній трубі; дим "з’їдає" видимість і небезпечний для двигунів. Простір для помилки тут мінімальний - наголосив операційний директор компанії Ігор Комаров.

Автор фото: Patrick Zweiger, Dalaman, 2026

Для роботи на пожежних місіях перед екіпажем висуваються дуже високі вимоги, і вони починаються ще до першої місії.

Основу XENA складають пілоти - здебільшого колишні військові авіатори із середнім досвідом близько 20 років. Нові пілоти проходять інтенсивну теоретичну та конверсійну підготовку в навчальному центрі Antonov, після чого їм потрібно до півроку додаткового навчання, щоб повністю опанувати специфіку пожежних польотів. Перед роботою в новій країні екіпаж окремо вивчає місцеві зони польотів, аеродроми, обмеження, авіаційні правила - і навіть особливості комунікації - розповів Ігор Комаров.

Сам політ над пожежею також має свою специфіку і вимагає виняткової фізичної та психологічної готовності. Літак пілотується вручну, без автопілота, на висоті 40–60 метрів над вогнем. У горах потрібні миттєва реакція, відмінний зір та здатність чітко оцінювати рельєф і бачити розвиток пожежі буквально на кілька кроків уперед. До цього додаються високі температури. На пероні температура може сягати +70°C, а в повітрі - 40–45°C. У напружені періоди екіпаж може виконувати по 10–12 вильотів на день, тому після прибуття в нову країну важливо враховувати і період акліматизації.

Наші операційні можливості не мають собі рівних у високоточному пожежному гасінні. Політ на 40-60 метрах у складних умовах вимагає виняткової майстерності - і наші екіпажі щоразу демонструють найвищий рівень технічної досконалості - зазначив директор XENA Євген Сокол.

Що може Ан-32П Firekiller

Одним з літаків компанії XENA, який залучений до гасіння лісових пожеж в Європі, є Ан-32П Firekiller. Це спеціалізована пожежна модифікація транспортного літака Ан-32.

У компанії наголошують, що його ключовими перевагами є поєднання потужності точності й багатозадачності.

Ан-32П сідає і злітає в складних умовах - з ґрунтових і малопідготовлених смуг завдяки високо розташованим двигунам і шинам низького тиску. Він працює одразу й низько: скидає 8 000 літрів води або ретарданту з висоти близько 40 метрів на швидкості 230–260 км/год. За один прохід літак накриває смугу 35×160 метрів, а двома послідовними скидами по 4 000 літрів - 20×300 метрів. Чотири автономні баки заправляються за 5-8 хвилин, що дає до 32 000 літрів на годину - каже Ігор Комаров.

Автор фото: Patrick Zweiger, Dalaman, 2026

Водночас пожежогасіння - це не єдина функція Ан-32П. Літак може перевозити до 6 700 кг вантажу у вантажному відсіку площею 66 м², використовуватися як медична платформа на до 24 нош або десантувати до 27 пожежних-парашутистів. Також він може перевозити та скидати аварійне спорядження.

Цей літак працює за температури до +55 °C і на аеродромах до 4500 м над рівнем моря.

Недарма пілоти називають його "ракетою": два турбогвинтові двигуни Івченко сумарно дають понад 10 000 кінських сил - додав Ігор Комаров.

Досвід XENA у міжнародних місіях

Українська авіакомпанія XENA вже працювала у Туреччині, Грузії та Чорногорії. Найбільший обсяг місій припав на Туреччину: з 2021 року екіпажі компанії виконали там понад 1000 пожежних місій і доставили на осередки пожеж понад 7 мільйонів літрів води. У сезоні 2025 року XENA виконала 450 місій у Туреччині та Чорногорії. У Грузії робота компанії отримала публічне визнання місцевої влади.

Чорногорія стала найновішим напрямом для XENA - компанія працює там із 2025 року. Саме ця країна стала прикладом того, наскільки швидко може бути розгорнута міжнародна пожежна операція.

У 2025 році, під час складного пожежного сезону, за підтримки Об’єднаних Арабських Еміратів до Чорногорії було перекинуто Ан-32П Firekiller у виконанні XENA.

Ми розгорнулися в Чорногорії в найкоротший можливий час, повністю в межах контракту. Менш ніж за 24 години після прибуття екіпаж уже працював із Подгориці й наступного дня виконав десять пожежних місій - розповів операційний директор XENA Ігор Комаров.

Про початок роботи літака офіційно оголосив прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, а Міністерство внутрішніх справ країни відзначило професіоналізм, результативність та дотримання стандартів безпеки й якості.

У 2026 році XENA знову працює в Чорногорії. Зокрема, компанія залучалася до гасіння багатоденної пожежі в районі Орьєн поблизу Херцег-Нового, де наземним силам складно дістатися до окремих осередків.

Що буде потрібно європейській пожежній авіації

Пожежні сезони в Європі стають довшими та інтенсивнішими, а отже країнам потрібні не лише окремі літаки, а готові авіаційні спроможності, які можна швидко залучити до роботи.

Йдеться передусім про швидкість розгортання, високу інтенсивність роботи та здатність інтегруватися в національну систему реагування - разом із дронами, іншою авіацією та наземними службами.

Саме така комплексна спроможність дозволяє використовувати пожежну авіацію як повноцінну частину системи реагування на масштабні лісові пожежі.

Держава має почути авіагалузь, інакше цивільна авіація в Україні може бути знищена - Катамадзе