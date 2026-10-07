В ЕС продвинулись в вопросе открытия новых переговорных кластеров для вступления Украины - СМИ

В Европейском Союзе сделали "важный шаг" в процессе вступления в ЕС Украины и Молдовы, достигнув 7 октября договоренности относительно "сигнализирования" об открытии для них двух кластеров — 2 и 3, что ожидается 13 октября. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Детали

"Послы ЕС сделали важный шаг в вопросе расширения ЕС для Украины и Молдовы: сегодня они договорились направить письма, сигнализирующие об открытии кластеров 2 и 3", — написал Йозвяк.

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По его словам, "если все пройдет хорошо, то произойдет следующее: в понедельник, 12 октября, — согласование общих позиций; во вторник, 13 октября, — официальное открытие 2 кластеров для Украины и Молдовы".

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Контекст

Согласно методологии вступления в ЕС, переговорные разделы объединены в шесть тематических кластеров: "Основы процесса вступления", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивое сообщение", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность" и "Внешние отношения". В июне 2026 года ЕС и Украина открыли первый переговорный кластер.

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Ранее в ЕС также заявляли о существенном ускорении процесса расширения. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 2 октября назвала 2026 год рекордным для политики расширения Европейского Союза и подчеркнула, что процесс вступления по-прежнему основан на выполнении странами-кандидатами необходимых критериев.

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