“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"

ПриватБанк вкотре виставив на продаж одну із найбільших та найновіших спортивних арен України - "Дніпро-Арену" разом із тренувальною базою, при цьому знизивши ціну на лот на понад 20 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, передає УНН.

ПриватБанк виставив футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальну базу з критим полем у місті Дніпро на відкритий аукціон зі стартовою ціною 118 329 000 гривень - йдеться у повідомленні.

Дата аукціону: 15 жовтня 2026 року, взяти участь в аукціоні та стежити за перебігом торгів можна на сайті Прозоро.Продажі, Гарантійний внесок для участі: 5% від стартової ціни продажу майна (5 916 450 гривень).

Продаж стадіону "Дніпро-Арена" та футбольної учбово-тренувальної бази проводиться в рамках затвердженої Наглядовою радою ПриватБанку Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами за прозорою та відкритою процедурою торгів. Отримані від продажу кошти будуть направлені на збільшення фінансового результату банку, і відповідно, збільшення обсягу сплачених податків та дивідендів до державного бюджету - зазначили у банку.

Доповнення

"Дніпро-Арена" – сучасний футбольний стадіон у місті Дніпро, відкритий 14 вересня 2008 року. Місткість арени – 31 003 місця. Спорудження об’єкта тривало з 2005 до 2008 року, його фінансував ФК "Дніпро", який на той час належав бізнесмену Ігорю Коломойському, через ПриватБанк, який наразі знаходиться під слідством за низку обвинувачень.

До 2015 року арена перебувала у власності клубу і активно використовувалася для матчів Української Прем’єр-ліги, фіналу Кубка України 2009 року, а також домашніх ігор Ліги Європи. Однак після фінансових проблем клубу – боргів перед гравцями, УЄФА та за будівництво стадіону – у 2016 році почалися судові процеси.

У грудні 2016 року, після націоналізації ПриватБанку, стадіон перейшов у державну власність як частина активів, переданих у рахунок погашення боргів. ФК "Дніпро" припинив існування як професійна команда.

ПриватБанк неодноразово намагався продати арену, проте на неї не знаходилося охочих. Вперше це відбулося у 2022 році.

Як повідомляв УНН, 21 вересня ПриватБанк втретє виставив на продаж одну із найбільших та найновіших спортивних арен України - "Дніпро-Арену" разом із тренувальною базою за стартовою ціною 140 701 416 гривень.