Игорь Коломойский

Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: у справі четверо підозрюваних, серед яких брат Дубинського

САП та НАБУ розслідують справу про розкрадання 129 млн грн на реконструкції водогону в Кам'янському районі. Леоніду Дубинському та трьом іншим особам повідомлено про підозру у завищенні цін на трубну продукцію втричі.