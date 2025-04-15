Игорь Коломойский

Суд ухвалив рішення залишити Ігоря Коломойського під вартою до 8 травня у справі про замовне вбивство юриста Карпенка у 2003 році.
Петро Порошенко за 2024 рік задекларував 4,6 млрд грн доходу, що в 30 разів більше, ніж у 2021. З них 1,21 млрд грн виведено за
кордон.
Журналіст Роман Скрипін звинуватив Петра Порошенка у спекуляціях на армії, приховуванні статків та команди у відсутності
патріотизму. Він нагадав про здачу Криму та розкрадання оборонної промисловості.
Військові ініціювали збір коштів на квиток додому для Олексія Порошенка, який переховується за кордоном. Також закликають ЗМІ
бойкотувати політиків, чиї діти ухиляються від служби.
68,9% опитаних українців виступають проти участі підсанкційних політиків у виборах.
САП та НАБУ розслідують справу про розкрадання 129 млн грн на реконструкції водогону в Кам'янському районі. Леоніду Дубинському та трьом іншим особам повідомлено про підозру у завищенні цін на трубну продукцію втричі.