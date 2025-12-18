Коломойський своїми заявами розхитуватиме країну в інтересах росії, бо це його єдиний шанс уникнути тюрми – експерт

Останні заяви Коломойського свідчать про те, що він діє в інтересах росії та працює на розхитування України. Таким чином він розраховує уникнути кримінальної відповідальності. Про це пише політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, передає УНН із посиланням на Українські новини.

Єдине, що може врятувати Коломойського – розхитана країна, безвладдя. Це ідеальні умови, щоб уникнути кримінальної відповідальності. І тут інтереси його та росії збіглися. Цей персонаж нагрів країну на мільярди, а зараз шукає порятунку від пожиттєвого ув’язнення. І судячи з того, які заяви він робить, він має надію врятуватися від тюрми, лише якщо країна буде в хаосі – заявив він.

Експерт нагадав, що Коломойського обвинувачують у замовному вбивстві юриста, крадіжці в українців десятків мільярдів гривень з "Приватбанку", що визнав Високий суд Англії. Окрім того, зазначив він, його судять за заволодіння понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти", а в США розшукують через звинувачення у використанні викрадених з "Приватбанку" коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у цій країні.

На думку Сазонова, перші заяви Коломойського були для привернення уваги до його персони – "він знає щось важливе", "він готує сенсаційну заяву", "якщо він почне говорити, полетять голови".

"Справа в тім, що розповісти Коломойський може хіба про те, як його спільник по справі Боголюбов тікав під чужим ім’ям за кордон у купе потяга або ще якісь деталі власної справи. Всі інші заяви – як наприклад "сенсація" про замах на Міндіча, яку спростував Ізраїль, – фейк для привернення уваги", – повідомив він.

За його словами, небезпека Коломойського та подібних йому персонажів в тому, що їхні заяви – проти України. І лунають вони в найтяжчі моменти переговорів, зазначив експерт.

"Їхня мета – зробити нас більш зговірливими, а партнерів підштовхувати до думки, що з Україною не треба домовлятися. І чим більше Коломойського цитуватимуть, тим більше він буде готовий танцювати і співати в суді під російську балалайку. Бо йому потрібно врятуватися. Ціна питання для нього – свобода, для нас – країна. І так склалося, що слова Коломойського, котрі, як він думає, його рятують, вбивають державу", – підсумував Сазонов.

Як повідомлялося, нещодавно Ігор Коломойський зробив у суді заяву про те, що одного із фігурантів справи про корупцію в енергетиці намагалися вбити в Ізраїлі. Пізніше у коментарі для ЗМІ представники поліції Ізраїлю повідомили, що не мають жодної інформації про те, що на Міндіча, який зараз перебуває на території цієї країни, готували або скоїли замах.