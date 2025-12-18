Коломойский своими заявлениями будет расшатывать страну в интересах россии, потому что это его единственный шанс избежать тюрьмы – эксперт

Последние заявления Коломойского свидетельствуют о том, что он действует в интересах россии и работает на расшатывание Украины. Таким образом, он рассчитывает избежать уголовной ответственности, – пишет политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, передает УНН со ссылкой на Украинские новости.

"Единственное, что может спасти Коломойского – расшатанная страна, безвластие. Это идеальные условия, чтобы избежать уголовной ответственности. В этом случае интересы его и россии совпали. Этот персонаж нагрел страну на миллиарды, а сейчас ищет избавления от пожизненного заключения. И судя по тому, какие заявления он делает, он надеется спастись от тюрьмы, только если страна будет в хаосе", – заявил он.

Эксперт напомнил, что Коломойского обвиняют в заказном убийстве юриста, краже у украинцев десятков миллиардов гривен из ПриватБанка, что признал Высокий суд Англии. Кроме того, отметил он, его судят за завладение более чем 3,3 млрд грн "Укрнафты" и "Укртатнафты", а в США разыскивают по обвинению в использовании похищенных из "Приватбанка" средств для покупки недвижимости и металлургических заводов в этой стране.

По мнению Сазонова, первые заявления Коломойского были для привлечения внимания к его персоне: "он знает что-то важное", "он готовит сенсационное заявление", "если он начнет говорить, полетят головы".

"Дело в том, что рассказать Коломойский может разве что о том, как его сообщник по делу Боголюбов убегал под чужим именем за границу в купе поезда или еще какие-то детали собственного дела. Все остальные заявления – как, например, "сенсация" о покушении на Миндича, которую опроверг Израиль, – фейк для привлечения внимания", – сообщил он.

По его словам, опасность Коломойского и подобных ему персонажей в том, что их заявления против Украины. И раздаются они в самые трудные моменты переговоров, отметил эксперт.

"Их цель – сделать нас более сговорчивыми, а партнеров подталкивать к мнению, что с Украиной не нужно договариваться. И чем больше Коломойского будут цитировать, тем больше он будет готов танцевать и петь в суде под русскую балалайку. Потому что ему нужно спастись. Цена вопроса для него – свобода, для нас – страна. И так сложилось, что слова Коломойского, которые, как он думает, его спасают, убивают государство", – резюмировал Сазонов.

Как сообщалось, недавно Игорь Коломойский сделал в суде заявление о том, что одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике пытались убить в Израиле. Позже в комментарии для СМИ представители полиции Израиля сообщили, что не располагают никакой информацией о том, что на Миндича, находящегося сейчас на территории этой страны, готовили или совершили покушение.