Коломойский своими заявлениями будет расшатывать страну в интересах россии, потому что это его единственный шанс избежать тюрьмы – эксперт

$42.340.15
49.630.04
ukenru
14:57 • 832 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 2658 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 12268 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 18398 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8434 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 14264 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15619 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14727 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22385 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30750 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
80%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 38133 просмотра
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд18 декабря, 05:37 • 13983 просмотра
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18 декабря, 05:44 • 11544 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 22544 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15332 просмотра
публикации
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 584 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 18400 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15460 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 53985 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 52122 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Бельгия
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15460 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 25180 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 24607 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 31475 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 36870 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
9К720 Искандер

Коломойский своими заявлениями будет расшатывать страну в интересах россии, потому что это его единственный шанс избежать тюрьмы – эксперт

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Политический эксперт Кирилл Сазонов утверждает, что Игорь Коломойский работает на расшатывание Украины для избежания уголовной ответственности. Его заявления соответствуют интересам россии, которая стремится к дестабилизации.

Коломойский своими заявлениями будет расшатывать страну в интересах россии, потому что это его единственный шанс избежать тюрьмы – эксперт

Последние заявления Коломойского свидетельствуют о том, что он действует в интересах россии и работает на расшатывание Украины. Таким образом, он рассчитывает избежать уголовной ответственности, – пишет политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, передает УНН со ссылкой на Украинские новости.

"Единственное, что может спасти Коломойского – расшатанная страна, безвластие. Это идеальные условия, чтобы избежать уголовной ответственности. В этом случае интересы его и россии совпали. Этот персонаж нагрел страну на миллиарды, а сейчас ищет избавления от пожизненного заключения. И судя по тому, какие заявления он делает, он надеется спастись от тюрьмы, только если страна будет в хаосе", – заявил он.

Эксперт напомнил, что Коломойского обвиняют в заказном убийстве юриста, краже у украинцев десятков миллиардов гривен из ПриватБанка, что признал Высокий суд Англии. Кроме того, отметил он, его судят за завладение более чем 3,3 млрд грн "Укрнафты" и "Укртатнафты", а в США разыскивают по обвинению в использовании похищенных из "Приватбанка" средств для покупки недвижимости и металлургических заводов в этой стране.

По мнению Сазонова, первые заявления Коломойского были для привлечения внимания к его персоне: "он знает что-то важное", "он готовит сенсационное заявление", "если он начнет говорить, полетят головы".

"Дело в том, что рассказать Коломойский может разве что о том, как его сообщник по делу Боголюбов убегал под чужим именем за границу в купе поезда или еще какие-то детали собственного дела. Все остальные заявления – как, например, "сенсация" о покушении на Миндича, которую опроверг Израиль, – фейк для привлечения внимания", – сообщил он.

По его словам, опасность Коломойского и подобных ему персонажей в том, что их заявления против Украины. И раздаются они в самые трудные моменты переговоров, отметил эксперт.

"Их цель – сделать нас более сговорчивыми, а партнеров подталкивать к мнению, что с Украиной не нужно договариваться. И чем больше Коломойского будут цитировать, тем больше он будет готов танцевать и петь в суде под русскую балалайку. Потому что ему нужно спастись. Цена вопроса для него – свобода, для нас – страна. И так сложилось, что слова Коломойского, которые, как он думает, его спасают, убивают государство", – резюмировал Сазонов.

Как сообщалось, недавно Игорь Коломойский сделал в суде заявление о том, что одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике пытались убить в Израиле. Позже в комментарии для СМИ представители полиции Израиля сообщили, что не располагают никакой информацией о том, что на Миндича, находящегося сейчас на территории этой страны, готовили или совершили покушение.

Лилия Подоляк

Политика
Недвижимость
российская пропаганда
Тимур Миндич
Энергетика
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Игорь Коломойский
ПриватБанк
Израиль
Вооруженные силы Украины
Соединённые Штаты
Украина