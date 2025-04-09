ПриватБанк

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг. За это его могут привлечь к административной ответственности и запретить занимать государственные должности.