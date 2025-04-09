Верховный Суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка по 150 млн долларов, подтвердив законность процедуры bail-in. Решения НБУ относительно bail-in не могут быть обжалованы.
Национальный Банк Украины отменяет лимит в 150 тысяч гривен на переводы между карточками.
Николай Тищенко задекларировал более 12 млн гривен подарка от бывшей жены и коллекцию часов. Его зарплата за год составила 425 тыс. гривен.
Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.
Совокупный доход десятки крупнейших банков Украины увеличился на 14% и достиг 267,2 млрд грн. Лучшие результаты показали государственные банки, особенно ПриватБанк и Ощадбанк.
Пользователи платежных систем Visa и Mastercard сообщают, что не могут расплатиться в магазинах. Наибольшие проблемы наблюдаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Двое ВПЛ стали первыми, кто приобрел жилье через программу еОселя, использовав сертификат еВосстановление в качестве первого взноса.
Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Коломойского о возвращении ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации банка государством.
Хозяйственный суд Киева и Минюст способствовали выводу 3 млн долларов "Альфа-Банка" через оффшорную компанию. Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, бывший работник структуры банка, сыграл ключевую роль в схеме.
Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% и составила 104 млрд грн после налогообложения. ПриватБанк получил 39% общей прибыли, а государственные банки заработали 65% от всей суммы.
Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 9 апреля по делу об организации убийства юриста Сергея Карпенко. Подозрение касается заказного убийства директора юридической компании в Феодосии.
Адвокаты Коломойского изучили 225 из 550 томов уголовного производства БЭБ. Дело касается завладения средствами НБУ, выделенными на рефинансирование «Приватбанка»
В UNIT. City состоялся GET Business Festival с участием более 100 бизнес-лидеров на трех сценах. 1400 участников обсуждали стратегии развития, инновации и партнерские программы.
НБУ и крупнейшие банки Украины подписали меморандум об ограничении переводов до 50 тыс грн для рисковых клиентов с 2025 года. Клиенты с подтвержденными доходами смогут осуществлять переводы без ограничений.
Крупнейшие банки Украины подписали Меморандум об установлении лимитов на карточные переводы с февраля 2025 года. Лимиты будут составлять от 50 до 150 тыс. грн в месяц в зависимости от уровня риска клиента.
Ведущие банки Украины планируют подписать меморандум об ограничении карточных переводов до 100 000 грн в месяц. Документ также предусматривает усиленный мониторинг ФОПов и ограничение количества счетов в одной валюте.
НБУ признал «Коминвестбанк» неплатежеспособным из-за рисковой деятельности и недостоверной отчетности. Банк, занимающий 0,04% рынка, представлял угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.
Кассационный хозяйственный суд Верховного суда отклонил кассационные жалобы Коломойского и Triantal Investments Ltd по возврату ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации 2016 года.
Апелляционная палата ВАКС не удовлетворила жалобу защиты экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета на постановление о заочном аресте. Решение суда от 16 октября о содержании под стражей остается в силе.
ВАКС взыскал 5 млн грн залога с Людмилы Шмальченко из-за неявки в суд и увеличил залог до 51 млн грн. Дело касается растраты 8,2 млрд грн накануне национализации "Приватбанка".
За 10 месяцев 2024 года банки подали 68 тысяч исков против должников, что на четверть меньше чем в прошлом году. Monobank стал лидером с 21 тысячей исков, за ним следуют А-Банк и ПриватБанк.
За 9 месяцев 2024 года доля неработающих кредитов в банках Украины сократилась до 32,3%, что на 5% меньше чем на начало года. Без учета долгов ПриватБанка и старых долгов доля NPL составляет 20,9%.
С начала 2024 года предпринимателям выдано 18 532 кредита на сумму 69 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Программа фокусируется на инвестиционных целях и развитии энергетических возможностей бизнеса, ОСМД и ЖСК.
Минцифры поделилось первыми результатами внедрения программы электронного резидентства uResidency. Ведомство планирует расширить функции для е-резидентов и привлечь новые страны к участию в программе.
ПриватБанк снова попытается продать ТЦ "Приозерный" в Днепре на аукционе СЕТАМ. Стартовая цена снижена до 352,7 млн грн, торги запланированы на 16 октября 2024 года.
Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг. За это его могут привлечь к административной ответственности и запретить занимать государственные должности.
Детективы БЭБ изменили подозрение Игорю Коломойскому, добавив новые детали о механизмах финансовых преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами, завладении средствами и их легализации.
ПриватБанк выставил на аукцион ТЦ 'Приозерный' в Днепре через СЕТАМ. Стартовая цена - 430 млн грн, площадь - 32 408,7 кв. м, аукцион состоится 28 августа 2024 года.
29 июля суд рассмотрит апелляцию Коломойского на решение о закрытии дела о возвращении акций ПриватБанка. Банк надеется на справедливое решение, поскольку по закону акции не могут быть возвращены бывшим владельцам.
Киевская ОВА рассказала о новых государственных программах поддержки энергонезависимости. Физлица, ОСМД, малый и крупный бизнес могут получить льготные кредиты на установку альтернативных источников энергии.