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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26201 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 36249 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный Суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка по 150 млн долларов, подтвердив законность процедуры bail-in. Решения НБУ относительно bail-in не могут быть обжалованы.

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С 1 апреля отменены ограничения НБУ на переводы между карточками физлиц в 150 тысяч гривен

Национальный Банк Украины отменяет лимит в 150 тысяч гривен на переводы между карточками.

Экономика • 1 апреля, 03:13 • 23626 просмотра

Коллекция часов и подарок более чем в 12 млн гривен от бывшей жены - декларация Тищенко

Николай Тищенко задекларировал более 12 млн гривен подарка от бывшей жены и коллекцию часов. Его зарплата за год составила 425 тыс. гривен.

политика • 31 марта, 10:55 • 64294 просмотра

В Украине почти половина банков имеет иностранных акционеров – исследование

Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.

Экономика • 20 марта, 13:36 • 18982 просмотра

Доходы топ-10 банков Украины выросли на 14%: лидируют государственные учреждения

Совокупный доход десятки крупнейших банков Украины увеличился на 14% и достиг 267,2 млрд грн. Лучшие результаты показали государственные банки, особенно ПриватБанк и Ощадбанк.

Общество • 17 марта, 07:23 • 27037 просмотра

Клиенты украинских банков сообщили о проблемах с безналичными расчетами: что известно

Пользователи платежных систем Visa и Mastercard сообщают, что не могут расплатиться в магазинах. Наибольшие проблемы наблюдаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Общество • 9 марта, 10:01 • 46410 просмотра

Первые украинцы приобрели жилье через программу еОселя с помощью сертификата еВосстановление - Минэкономики

Двое ВПЛ стали первыми, кто приобрел жилье через программу еОселя, использовав сертификат еВосстановление в качестве первого взноса.

Общество • 7 марта, 15:38 • 18996 просмотра

Верховный Суд отказал Коломойскому и подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Коломойского о возвращении ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации банка государством.

Экономика • 27 февраля, 07:07 • 110833 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Хозяйственный суд Киева и Минюст способствовали выводу 3 млн долларов "Альфа-Банка" через оффшорную компанию. Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, бывший работник структуры банка, сыграл ключевую роль в схеме.

Экономика • 22 февраля, 10:21 • 328339 просмотра

Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% - Опендатабот

Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 20% и составила 104 млрд грн после налогообложения. ПриватБанк получил 39% общей прибыли, а государственные банки заработали 65% от всей суммы.

Экономика • 21 февраля, 08:11 • 25376 просмотра

Дело о заказном убийстве: суд продлил арест Коломойскому до 9 апреля

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 9 апреля по делу об организации убийства юриста Сергея Карпенко. Подозрение касается заказного убийства директора юридической компании в Феодосии.

Криминал и ЧП • 7 февраля, 15:07 • 25262 просмотра

Защита Коломойского ознакомилась с менее чем половиной томов уголовного производства - БЭБ

Адвокаты Коломойского изучили 225 из 550 томов уголовного производства БЭБ. Дело касается завладения средствами НБУ, выделенными на рефинансирование «Приватбанка»

Экономика • 19 января, 11:24 • 50628 просмотра

GET Business Festival объединил украинский бизнес ради развития во время войны

В UNIT. City состоялся GET Business Festival с участием более 100 бизнес-лидеров на трех сценах. 1400 участников обсуждали стратегии развития, инновации и партнерские программы.

Новости Бизнеса • 16 декабря, 13:31 • 24345 просмотра
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Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

НБУ и крупнейшие банки Украины подписали меморандум об ограничении переводов до 50 тыс грн для рисковых клиентов с 2025 года. Клиенты с подтвержденными доходами смогут осуществлять переводы без ограничений.

Экономика • 11 декабря, 10:52 • 114419 просмотра

От 50 до 150 тыс. грн в месяц: крупнейшие банки договорились о лимитах на карточные переводы

Крупнейшие банки Украины подписали Меморандум об установлении лимитов на карточные переводы с февраля 2025 года. Лимиты будут составлять от 50 до 150 тыс. грн в месяц в зависимости от уровня риска клиента.

Общество • 10 декабря, 19:30 • 28293 просмотра

По меньшей мере 7 крупных банков подпишут между собой меморандум, чтобы усилить контроль переводов - СМИ

Ведущие банки Украины планируют подписать меморандум об ограничении карточных переводов до 100 000 грн в месяц. Документ также предусматривает усиленный мониторинг ФОПов и ограничение количества счетов в одной валюте.

Общество • 10 декабря, 09:33 • 18805 просмотра

Минус еще один банк: "Коминвестбанк" признали неплатежеспособным

НБУ признал «Коминвестбанк» неплатежеспособным из-за рисковой деятельности и недостоверной отчетности. Банк, занимающий 0,04% рынка, представлял угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.

Экономика • 5 декабря, 12:19 • 17771 просмотра

Приватбанк не вернут Коломойскому: решение Верховного суда

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда отклонил кассационные жалобы Коломойского и Triantal Investments Ltd по возврату ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации 2016 года.

Экономика • 26 ноября, 11:33 • 15627 просмотра

Апелляция ВАКС оставила в силе арест экс-главы ПриватБанка Дубилета

Апелляционная палата ВАКС не удовлетворила жалобу защиты экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета на постановление о заочном аресте. Решение суда от 16 октября о содержании под стражей остается в силе.

политика • 18 ноября, 11:59 • 18346 просмотра

Дело ПриватБанка: суд взыскал 5 млн грн залога с экс-заместителя председателя правления банка

ВАКС взыскал 5 млн грн залога с Людмилы Шмальченко из-за неявки в суд и увеличил залог до 51 млн грн. Дело касается растраты 8,2 млрд грн накануне национализации "Приватбанка".

Криминал и ЧП • 11 ноября, 15:31 • 16767 просмотра

Количество исков к должникам от украинских банков в этом году уменьшилось на 25%: кто чаще всего судится

За 10 месяцев 2024 года банки подали 68 тысяч исков против должников, что на четверть меньше чем в прошлом году. Monobank стал лидером с 21 тысячей исков, за ним следуют А-Банк и ПриватБанк.

Общество • 11 ноября, 07:59 • 17182 просмотра

Доля проблемных кредитов в банках снизилась, но еще не достигла довоенного уровня - НБУ

За 9 месяцев 2024 года доля неработающих кредитов в банках Украины сократилась до 32,3%, что на 5% меньше чем на начало года. Без учета долгов ПриватБанка и старых долгов доля NPL составляет 20,9%.

Экономика • 1 ноября, 15:03 • 22380 просмотра

С начала года по программе "5-7-9%" выдали кредитов на 69 млрд гривен

С начала 2024 года предпринимателям выдано 18 532 кредита на сумму 69 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Программа фокусируется на инвестиционных целях и развитии энергетических возможностей бизнеса, ОСМД и ЖСК.

Экономика • 14 октября, 11:25 • 14663 просмотра
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Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Минцифры поделилось первыми результатами внедрения программы электронного резидентства uResidency. Ведомство планирует расширить функции для е-резидентов и привлечь новые страны к участию в программе.

Экономика • 8 октября, 10:55 • 108757 просмотра

ПриватБанк снова будет пытаться продать с аукциона третий по площади ТЦ в Днепре

ПриватБанк снова попытается продать ТЦ "Приозерный" в Днепре на аукционе СЕТАМ. Стартовая цена снижена до 352,7 млн грн, торги запланированы на 16 октября 2024 года.

Экономика • 4 октября, 13:36 • 14600 просмотра
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Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг. За это его могут привлечь к административной ответственности и запретить занимать государственные должности.

Экономика • 1 октября, 10:28 • 196472 просмотра

Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях

Детективы БЭБ изменили подозрение Игорю Коломойскому, добавив новые детали о механизмах финансовых преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами, завладении средствами и их легализации.

Экономика • 9 августа, 19:09 • 43014 просмотра

Третий по площади ТЦ в Днепре выставлен на продажу в рамках реализации недвижимости ПриватБанка

ПриватБанк выставил на аукцион ТЦ 'Приозерный' в Днепре через СЕТАМ. Стартовая цена - 430 млн грн, площадь - 32 408,7 кв. м, аукцион состоится 28 августа 2024 года.

Экономика • 29 июля, 09:46 • 23672 просмотра

На следующей неделе Коломойский снова попытается вернуть себе ПриватБанк

29 июля суд рассмотрит апелляцию Коломойского на решение о закрытии дела о возвращении акций ПриватБанка. Банк надеется на справедливое решение, поскольку по закону акции не могут быть возвращены бывшим владельцам.

Экономика • 26 июля, 17:30 • 43601 просмотра

Киевщина внедряет программы для установления альтернативных источников энергии: кто может получить кредиты

Киевская ОВА рассказала о новых государственных программах поддержки энергонезависимости. Физлица, ОСМД, малый и крупный бизнес могут получить льготные кредиты на установку альтернативных источников энергии.

Общество • 23 июля, 08:09 • 19943 просмотра