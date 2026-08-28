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Апелляционная палата ВАКС отказалась передавать дело Коломойского в другой суд

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Апелляционная палата ВАКС не передала в другой суд дело Коломойского и пятерых бывших сотрудников ПриватБанка. Их обвиняют в завладении 9,2 млрд грн.

Апелляционная палата ВАКС отказалась передавать дело Коломойского в другой суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась передавать в другой суд дело бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ «ПриватБанк» Игоря Коломойского и еще 5 человек — экс-сотрудников банковского учреждения, подозреваемых в завладении более чем 9,2 млрд гривен средств, принадлежавших банку. Об этом сообщает АП ВАКС, передает УНН

28 августа 2026 года коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела ходатайство стороны защиты бывшего конечного владельца украинского банка и топ-менеджера этого учреждения о направлении дела из ВАКС в другой суд. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС отказала в удовлетворении такого ходатайства 

— говорится в сообщении. 

Как напомнили в суде, согласно данным следствия, лица обвиняются в завладении имуществом в особо крупных размерах организованной группой, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Отметим, речь идет о деле №991/10098/26, по которому, согласно данным следствия, в январе—марте 2015 года конечный бенефициар «ПриватБанка», тогдашний председатель Днепропетровской ОГА, организовал схему завладения средствами банка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале учреждения. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг, а впоследствии — на счета еще двух. В итоге средства поступили на личный счет конечного бенефициара ПриватБанка. Он распорядился ими по своему усмотрению — внес в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.

Напомним 

Подольский районный суд города Киева 7 августа избрал меру пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который проходит в качестве обвиняемого по делу о завладении более чем 9,2 млрд гривен «ПриватБанка». До 9 ноября 2026 года украинский бизнесмен будет находиться в СИЗО. 

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Игорь Коломойский
ПриватБанк
Днепропетровская область
Национальный банк Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Киев