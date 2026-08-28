АП ВАКС відмовився передавати справу Коломойського до іншого суду
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС не передала іншому суду справу Коломойського та п’ятьох експрацівників ПриватБанку. Їх обвинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася передавати до іншого суду справу колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігоря Коломойського та ще 5 осіб - експрацівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд гривень коштів, що належали банку. Про це повідомляє АП ВАКС, передає УНН.
28 серпня 2026 року колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула клопотання сторони захисту колишнього кінцевого власника українського банку та топ-менеджера цієї установи про направлення справи з ВАКС до іншого суду. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС відмовила у задоволенні такого клопотання
Як нагадали у суді, за даним слідства, особи обвинувачуються у заволодінні майном в особливо великих розмірах організованою групою у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України).
Зазначимо, мова йде про справу №991/10098/26, за якою, за даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар "ПриватБанку", тодішній голова Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.
Нагадаємо
Подільський районний суд міста Києва 7 серпня обрав запобіжний захід українському олігархові Ігореві Коломойському, який проходить як обвинувачений у справі про заволодіння понад 9,2 млрд гривень "ПриватБанку". До 9 листопада 2026 року український бізнесмен перебуватиме у СІЗО.