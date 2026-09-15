Дітей Меган Маркл і принца Гаррі терміново перевели до іншої школи через загрозу їхній безпеці

Дітей Меган Маркл і принца Гаррі перевели до іншої школи у Великій Британії лише через 2 дні після початку навчання через міркування безпеки. Про це повідомляє E! News із посиланням на представника родини, пише УНН.

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7-річний Арчі та 5-річна Лілібет розпочали навчальний рік у новій школі після повернення родини до Великої Британії. Однак після консультацій із командою безпеки батьки вирішили змінити навчальний заклад.

Рішення про переведення дітей до іншої школи було ухвалено після обговорення з командою безпеки родини практичних аспектів нинішніх домовленостей – заявив речник подружжя.

Представник Гаррі та Меган наголосив, що рішення не пов'язане з самим навчальним закладом або ставленням його працівників до дітей. Подружжя подякувало вчителям та персоналу за турботу про Арчі й Лілібет.

Меган і Гаррі повернулися з дітьми до Великої Британії через 6 років після переїзду до США. Водночас вони зберігають будинок у Монтесіто в Каліфорнії, а їхнє перебування у Британії не вважається постійним переїздом.

Питання безпеки тривалий час було принциповим для Гаррі. У 2025 році він заявляв, що не уявляє повернення дружини та дітей до Великої Британії після програшу судової справи щодо державного захисту.

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