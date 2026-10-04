Трамп оголосив про створення Сил суперінтелекту в США

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення у країні Сил суперінтелекту. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.

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Я оголошую про створення Сил суперінтелекту, які координуватимуть зусилля федерального уряду, щоб забезпечити Америці подальше лідерство у світі в галузі суперінтелекту, який, на думку багатьох, є важливішим за промислову революцію та Інтернет, а також захищатиме інтереси та покращуватиме життя всіх американців - йдеться в дописі.

Як зазначив Трамп, керуватиме Силами директор Національної розвідки Джей Клейтон, голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, головний технологічний директор Пентагону Еміль Майкл та директор Управління кадрової служби Скотт Купор. А підпорядковуватимуться вони президенту Сполучених Штатів та голові адміністрації Сьюзі Вайлз.

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