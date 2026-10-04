Трамп оголосив про створення Сил суперінтелекту в США
Київ • УНН
Сили координуватимуть федеральні зусилля для лідерства США у сфері суперінтелекту. Їх очолять керівники розвідки, Пентагону та інших відомств.
Президент США Дональд Трамп оголосив про створення у країні Сил суперінтелекту. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.
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Я оголошую про створення Сил суперінтелекту, які координуватимуть зусилля федерального уряду, щоб забезпечити Америці подальше лідерство у світі в галузі суперінтелекту, який, на думку багатьох, є важливішим за промислову революцію та Інтернет, а також захищатиме інтереси та покращуватиме життя всіх американців
Як зазначив Трамп, керуватиме Силами директор Національної розвідки Джей Клейтон, голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, головний технологічний директор Пентагону Еміль Майкл та директор Управління кадрової служби Скотт Купор. А підпорядковуватимуться вони президенту Сполучених Штатів та голові адміністрації Сьюзі Вайлз.
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