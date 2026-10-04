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Трамп объявил о создании Сил супер-интеллекта в США

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

Силы будут координировать федеральные усилия по обеспечению лидерства США в сфере супер-интеллекта. Их возглавят руководители разведки, Пентагона и других ведомств.

Трамп объявил о создании Сил супер-интеллекта в США

Президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране Сил суперинтеллекта. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

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Я объявляю о создании Сил суперинтеллекта, которые будут координировать усилия федерального правительства, чтобы обеспечить Америке дальнейшее лидерство в мире в области суперинтеллекта, который, по мнению многих, является более важным, чем промышленная революция и Интернет, а также защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев

- говорится в сообщении.

Как отметил Трамп, Силами будут руководить директор Национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, главный технологический директор Пентагона Эмиль Майкл и директор Управления кадровой службы Скотт Купор. А подчиняться они будут президенту Соединенных Штатов и главе администрации Сьюзи Уайлз.

Напомним

Илон Маск вместе с Палмером Лаки и Ньютом Гингричем возглавит Project Meridian Пентагона. Проект будет изучать будущие войны и необходимые США технологии.

Евгений Устименко

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