Детей Меган Маркл и принца Гарри срочно перевели в другую школу из-за угрозы их безопасности

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 3088 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 2652 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 11858 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 17751 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15411 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15365 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15214 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19624 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17660 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22296 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26218 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20277 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17808 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8426 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9344 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 3106 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 9404 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 17760 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto03:45 • 17843 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32818 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26244 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27574 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26232 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26713 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43678 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Детей Меган Маркл и принца Гарри срочно перевели в другую школу из-за угрозы их безопасности

Киев • УНН

 • 65723 просмотра

Арчи и Лилибет сменили школу в Великобритании через два дня после начала учебы. Решение приняли после консультаций с командой безопасности.

Детей Меган Маркл и принца Гарри срочно перевели в другую школу из-за угрозы их безопасности

Детей Меган Маркл и принца Гарри перевели в другую школу в Великобритании всего через 2 дня после начала учебы из соображений безопасности. Об этом сообщает E! News со ссылкой на представителя семьи, пишет УНН.

Детали

7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет начали учебный год в новой школе после возвращения семьи в Великобританию. Однако после консультаций с командой безопасности родители решили сменить учебное заведение.

Решение о переводе детей в другую школу было принято после обсуждения с командой безопасности семьи практических аспектов нынешних договоренностей

– заявил представитель супругов.

Представитель Гарри и Меган подчеркнул, что решение не связано с самим учебным заведением или отношением его сотрудников к детям. Супруги поблагодарили учителей и персонал за заботу об Арчи и Лилибет.

Меган и Гарри вернулись с детьми в Великобританию через 6 лет после переезда в США. В то же время они сохраняют дом в Монтесито, штат Калифорния, а их пребывание в Британии не считается постоянным переездом.

Вопрос безопасности долгое время был принципиальным для Гарри. В 2025 году он заявил, что не представляет возвращения жены и детей в Великобританию после проигрыша судебного дела о государственной защите.

Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?10.09.26, 01:05 • 40332 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираУНН Lite
Школа
Эвакуация
Принц Гарри
Великобритания
Соединённые Штаты
Меган Маркл