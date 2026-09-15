Детей Меган Маркл и принца Гарри срочно перевели в другую школу из-за угрозы их безопасности

Детей Меган Маркл и принца Гарри перевели в другую школу в Великобритании всего через 2 дня после начала учебы из соображений безопасности. Об этом сообщает E! News со ссылкой на представителя семьи, пишет УНН.

Детали

7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет начали учебный год в новой школе после возвращения семьи в Великобританию. Однако после консультаций с командой безопасности родители решили сменить учебное заведение.

Решение о переводе детей в другую школу было принято после обсуждения с командой безопасности семьи практических аспектов нынешних договоренностей – заявил представитель супругов.

Представитель Гарри и Меган подчеркнул, что решение не связано с самим учебным заведением или отношением его сотрудников к детям. Супруги поблагодарили учителей и персонал за заботу об Арчи и Лилибет.

Меган и Гарри вернулись с детьми в Великобританию через 6 лет после переезда в США. В то же время они сохраняют дом в Монтесито, штат Калифорния, а их пребывание в Британии не считается постоянным переездом.

Вопрос безопасности долгое время был принципиальным для Гарри. В 2025 году он заявил, что не представляет возвращения жены и детей в Великобританию после проигрыша судебного дела о государственной защите.

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