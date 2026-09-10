Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?

Принц Гарри поддерживает связь со своим отцом, королём Карлом III, после возвращения в Великобританию вместе с Меган Маркл и детьми. Они разговаривали по телефону уже в течение первой недели после приезда Гарри, сообщает E! News со ссылкой на несколько СМИ, пишет УНН.

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Гарри прибыл в Англию 26 августа. Несмотря на многолетнюю напряжённость в отношениях с отцом, в последнее время они пытаются постепенно наладить общение.

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Отношения между Гарри и королевской семьёй резко ухудшились после того, как в 2020 году он и Меган отказались от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию. После объявления в 2024 году об онкологическом заболевании Карла III Гарри несколько раз приезжал в Великобританию.

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В то же время возвращение супругов в Великобританию не означает восстановления их статуса работающих членов королевской семьи. В письме от 7 сентября, опубликованном от имени Карла III, отмечалось, что титулы "Его и Её Королевское Высочество" остаются неактивными и не используются.

В документе Гарри и Меган фактически приравняли к частным лицам, занимающимся собственными коммерческими и благотворительными проектами. Представитель супругов заявил, что они были несколько удивлены тем, что заранее не получили информацию о публикации такого разъяснения.

Сам Гарри ранее публично заявлял, что хотел бы примириться со своей семьёй и не видит смысла продолжать конфликт.

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