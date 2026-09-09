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Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Сассексы останутся неработающими членами королевской семьи после возвращения в Британию. Их охрану определит отдельный комитет.

Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса

Принц Гарри и Меган Маркл были удивлены тем, что заранее не знали о письме короля Карла III, разъяснившем их статус после возвращения в Великобританию. Несмотря на переезд, супруги останутся неработающими членами королевской семьи, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Король обнародовал разъяснение 7 сентября после ряда запросов относительно положения герцога и герцогини Сассекских. Договорённости, достигнутые после их отказа от выполнения королевских обязанностей и переезда в США в 2020 году, остаются в силе.

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Представитель Гарри и Меган заявил BBC, что они были «немного удивлены тем, что им не сообщили об этом заранее». Команда супругов получила копию письма примерно за час до публикации, однако не смогла вовремя связаться с Гарри, который находился на встрече.

Вопросы безопасности будут решаться отдельно

Одним из главных вопросов после возвращения Гарри и Меган остаётся охрана их семьи. Специальный комитет с участием представителей британского МВД должен определить, какой уровень защиты за счёт налогоплательщиков будут предоставлять Сассекским во время пребывания в Англии.

Гарри и Меган вернулись в Англию вместе с 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет 26 августа. Переезд пока не считается постоянным, однако, по данным СМИ, детей уже зачислили в местную школу.

Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию на "длительный период" - СМИ27.08.26, 17:23 • 39358 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираУНН Lite
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Эвакуация
Принц Гарри
Карл III
Великобритания
Соединённые Штаты
Меган Маркл